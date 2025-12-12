17 मिनट में 70 लाख के जेवर उड़ाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 38 सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली सफलता

कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई सबसे बड़ी चोरी की घटनाओं में से एक का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। गुरुवार को पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर उससे माल का बड़ा बिस्सा तथा नकदी बरामद की। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने सिटी कोतवाली थाने में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। एएसपी राठौड़ ने बताया कि वारदात के बाद सीओ सिटी अनुज डाल और थानाधिकारी सविता डाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आसपास के 38 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्य जुटाए। कई संदिग्धों से पूछताछ की। मुखबिरों के जरिए सुराग एकत्र किए। हर सुराग पर जांच के बाद पुलिस की नजर एक आदतन अपराधी पर टिक गई।
नोखा का ‘सूर्या’ निकला मास्टरमाइंड
सीओ अनुज डाल के अनुसार, 6 दिसंबर को नोखा निवासी सुरेश सिंह उर्फ सूर्या को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में उसने चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी पर पहले से 21 चोरी के प्रकरण दर्ज हैं और वह लंबे समय से सूने घरों को निशाना बनाता रहा है।
सिर्फ 17 मिनट में पूरा घर खंगाल डाला
थानाधिकारी सविता डाल ने बताया कि आरोपी घर में घुसने से लेकर गहने व नकदी समेटने तक का पूरा घटनाक्रम 17 मिनट में पूरा कर भाग गया। टीम ने 7 दिन की लगातार जांच में आरोपी की पहचान की और पकड़ा। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सोने–चांदी के अधिकांश आभूषण, 3,39,500 नकद बरामद कर लिया।
खुद में एक गिरोह
आरोपी सूर्या चोरी की वारदातें अकेले करता है। सूने घरों की लंबी रैकी करता है और रात में चोरी कर निकल जाता है। चोरी का माल वह नशे और अय्याशी में उड़ा देता है। चोर को पकड़ने वाली टीम में एएसआई राकेश, साइबर सेल एएसआई दीपक यादव, हवलदार संदीप कुमार, हेतराम, सिपाही शिवराज, प्रीतम, महेंद्र, जुबेर, राजेश, ताराचंद, कपिल और महिला कांस्टेबल कृष्णा शामिल रहे।
