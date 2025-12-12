17 मिनट में 70 लाख के जेवर उड़ाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, 38 सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली सफलता

कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई सबसे बड़ी चोरी की घटनाओं में से एक का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। गुरुवार को पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर उससे माल का बड़ा बिस्सा तथा नकदी बरामद की। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने सिटी कोतवाली थाने में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। एएसपी राठौड़ ने बताया कि वारदात के बाद सीओ सिटी अनुज डाल और थानाधिकारी सविता डाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आसपास के 38 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्य जुटाए। कई संदिग्धों से पूछताछ की। मुखबिरों के जरिए सुराग एकत्र किए। हर सुराग पर जांच के बाद पुलिस की नजर एक आदतन अपराधी पर टिक गई।