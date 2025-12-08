Indo-Pak Border: राजस्थान में पाकिस्तान की ओर से आने वाले ‘नापाक’ गुब्बारे- संयोग या साजिश?

File Photo Patrika
Rajasthan Indo-Pak Border: बीकानेर। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे खाजूवाला क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की ओर से आने वाले संदिग्ध गुब्बारों और कबूतरों की घटनाएं बढ़ी हैं। संवेदनशील बॉर्डर जोन में बाहरी लोगों का प्रवेश बिना अनुमति प्रतिबंधित है।
ऐसे में पाकिस्तान से लगातार पहुंच रहे ये गुब्बारे, कुछ एयरप्लेन जैसी आकृति वाले शक के दायरे में हैं। सुरक्षा एजेंसियां संंभावना टटोल रही हैं कि यह महज हवा का खेल है या किसी बड़ी साजिश की कड़ी।
हालांकि, गुब्बारों की जांच में अब तक कोई विस्फोटक या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन इनकी निरंतरता ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है।
27 अक्टूबर: 16 पीबी में पाक एयरलाइंस लिखा गुब्बारा
18 फरवरी: पूगल के 5 पीकेडी में ‘350 GPS’ लिखा संदिग्ध कबूतर
26 फरवरी: खेरूवाला में पाकिस्तानी कबूतर
6 फरवरी: खाजूवाला में दो गुब्बारे
ग्रामीणों बने आंख-कान
सीमावर्ती गांवों के ग्रामीण इन घटनाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं। संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर ग्रामीण तुरंत बीएसएफ या पुलिस को सूचित कर रहे हैं। एयरलाइंस नाम वाले ये गुब्बारे हवा के रुख के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन लगातार एक ही पैटर्न दोहराने से संदेह और गहरा गया है।
पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास पहले भी कई बार पकड़े गए हैं। इस इतिहास को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि एक ही प्रकार के गुब्बारे बार-बार भारतीय सीमा में क्यों आ रहे हैं? यह पैटर्न क्या दर्शाता है, इसकी डीकोडिंग करने में एजेंसियां माथा खपा रही हैं।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु-गुब्बारा, पैकेट, कबूतर आदि नज़र आए, तो उसे छूने के बजाय तुरंत सूचना दें।
खाजूवाला , दंतौर और पूगल थाना क्षेत्र में कई बार पाकिस्तान से आए गुब्बारे मिले हैं। अब तक इनमें कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, फिर भी सावधानी आवश्यक है। लोगों से अपील है कि ऐसी कोई भी वस्तु मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।
- अमरजीत चावला, पुलिस उप अधीक्षक, खाजूवाला
