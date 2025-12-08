Indo-Pak Border: राजस्थान में पाकिस्तान की ओर से आने वाले ‘नापाक’ गुब्बारे- संयोग या साजिश?

पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास पहले भी कई बार पकड़े गए हैं। इस इतिहास को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि एक ही प्रकार के गुब्बारे बार-बार भारतीय सीमा में क्यों आ रहे हैं? यह पैटर्न क्या दर्शाता है, इसकी डीकोडिंग करने में एजेंसियां माथा खपा रही हैं।