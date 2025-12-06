Bikaner Crime : युवती संग सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, विरोध-प्रदर्शन

मृतका की मां की रिपोर्ट पर थाने में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 3 दिसंबर की रात काम पर लगे एक मजदूर ने कई बार चाय मांगी। मां ने 18 वर्षीय बेटी को चाय देने भेजा। चीख सुनकर मां पहुंची, तो बेटी को दो आरोपी उसे जबरदस्ती पकड़े खड़े थे। कपड़े अस्त-व्यस्त थे। विरोध करने पर दोनों ने युवती को डिग्गी में फेंक दिया और धमकाते हुए भाग गए। सुबह पुलिस ने शव निकलवाया। सीओ ने बताया, दोनों आरोपी राउंडअप कर लिए गए हैं और पूछताछ जारी है।