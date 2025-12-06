Bikaner Crime : युवती संग सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, विरोध-प्रदर्शन

श्रीडूंगरगढ़. घटना के विरोध में प्रदर्शन करते ग्रामीणों से समझाइश करती पुलिस। फोटो पत्रिका
Bikaner Crime : बीकानेर/श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजन के अनुसार 3 दिसंबर की रात युवती को खेत पर से दो आरोपी उठाकर ले गए। शोर मचाने पर मां मौके पर पहुंची तो युवती के कपड़े अस्त-व्यस्त मिले। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती को डिग्गी में फेंक दिया और फरार हो गए। सुबह पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।
मृतका की मां की रिपोर्ट पर थाने में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 3 दिसंबर की रात काम पर लगे एक मजदूर ने कई बार चाय मांगी। मां ने 18 वर्षीय बेटी को चाय देने भेजा। चीख सुनकर मां पहुंची, तो बेटी को दो आरोपी उसे जबरदस्ती पकड़े खड़े थे। कपड़े अस्त-व्यस्त थे। विरोध करने पर दोनों ने युवती को डिग्गी में फेंक दिया और धमकाते हुए भाग गए। सुबह पुलिस ने शव निकलवाया। सीओ ने बताया, दोनों आरोपी राउंडअप कर लिए गए हैं और पूछताछ जारी है।
वहीं खेत की डिग्गी में युवती का शव मिलने के प्रकरण में शुक्रवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतका के परिजन लगातार दूसरे दिन भी शव लेने से इनकार करते हुए उपजिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण व समाजजन एकत्र हुए और घोषणा की कि मांगें माने बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा।
हालात बिगड़ते देख सीओ, थानाधिकारी और एसआई ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई से अवगत कराया, लेकिन परिजन नहीं माने। उनका कहना है, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और निष्पक्ष जांच की गारंटी नहीं दी जाएगी, शव नहीं उठाएंगे।
घटना के बाद जब परिवार थाने और अस्पताल में मौजूद था, तभी आरोपियों के रिश्तेदार ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचे और खेत से करीब 300 क्विंटल मूंगफली उठा ले गए। पुलिस इसे अलग केस के रूप में जांच कर रही है।
