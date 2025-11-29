Rajasthan Crime News : दृष्टिहीन की पत्नी के संग जबरदस्ती, घर में सफाई के बहाने बुलाया, पुष्कर घाटी ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News : अजमेर के पुष्कर में दृष्टिहीन पति के साथ भीख मांगकर गुजारा करने वाली विवाहिता के संग जबरदस्ती। विवाहिता को घर में सफाई करने के बहाने बुलाकर पुष्कर घाटी में दुष्कर्म किया गया। आरोपी बस्सी मोहल्ला पीसागन निवासी किशन सोनी (50 वर्ष) को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वारदात के बाद 2 माह से फरार चल रहा था।