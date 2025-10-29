Patrika LogoSwitch to English

Banswara Crime : प्रेम विवाह करने वाली विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 24 घंटे बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR

Banswara Crime : बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र के केसरपुरा पाड़ला गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 29, 2025

Banswara Crime Love Marriage woman dies FIR not registered even after 24 hours

मृतका बिंदू। फोटो पत्रिका

Banswara Crime : बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र के केसरपुरा पाड़ला गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में 24 घंटे बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण दिनभर एमजी अस्पताल की मोर्चरी पर एकत्रित रहे।

गणाऊ निवासी अंबालाल ने बताया कि उसकी साली बिंदू पुत्री मनोज निवासी बदरेल ने 2 वर्ष पहले प्रेम विवाह यानी कि नातरे चली गई थी। इसके बाद परिवार वालों से ज्यादा मेल-जोल नहीं था। आज पता चला कि महात्मा गांधी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल आए थे। तो पुलिस ने कहा है कि बुधवार को पोस्टमार्टम होगा। बताया कि बिंदू ने जब प्रेम विवाह किया तब वह नाबालिग थी और 8वीं कक्षा की छात्रा थी। वह केसरपुरा निवासी बेलदारी का काम करने वाले शंकर पुत्र जीवणा के साथ नातरे चली गई थी।

सोमवार शाम को 6 बजे लाए

मृतका की मौसी ने बताया कि परिवार में किसी बात पर बिंदू ने सोमवार शाम को 5-6 बजे के बीच में कीटनाशक का सेवन कर लिया था। इस पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए। यहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि सरपंच निलेश रावत ने बताया कि थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।

नहीं दी है अभी तक रिपोर्ट

एक महिला की मौत हुई है। परिजन भी आए थे पर अभी तक किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।
जीवतराम, थानाधिकारी

Updated on:

29 Oct 2025 07:55 am

Published on:

29 Oct 2025 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : प्रेम विवाह करने वाली विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 24 घंटे बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR

