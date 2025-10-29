Banswara Crime : प्रेम विवाह करने वाली विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 24 घंटे बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR

गणाऊ निवासी अंबालाल ने बताया कि उसकी साली बिंदू पुत्री मनोज निवासी बदरेल ने 2 वर्ष पहले प्रेम विवाह यानी कि नातरे चली गई थी। इसके बाद परिवार वालों से ज्यादा मेल-जोल नहीं था। आज पता चला कि महात्मा गांधी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल आए थे। तो पुलिस ने कहा है कि बुधवार को पोस्टमार्टम होगा। बताया कि बिंदू ने जब प्रेम विवाह किया तब वह नाबालिग थी और 8वीं कक्षा की छात्रा थी। वह केसरपुरा निवासी बेलदारी का काम करने वाले शंकर पुत्र जीवणा के साथ नातरे चली गई थी।