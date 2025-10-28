Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Good News : बांसवाड़ा में मिली गोल्ड माइन, 3 किमी क्षेत्र में 11 करोड़ टन है शुद्ध सोना, नवम्बर में खुलेंगे एक्सप्लोरेशन के टेंडर

Good News : राजस्थान के लिए गुड न्यूज। बांसवाड़ा में गोल्ड माइन मिली है। जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव के 3 किमी क्षेत्र में 11 करोड़ टन शुद्ध सोना मिलने का अनुमान है। नवम्बर में एक्सप्लोरेशन के टेंडर खुलेंगे।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 28, 2025

Banswara Found Gold Mine 3 km area 11 Crore tons pure gold exploration tenders to open in November

बांसवाड़ा में मिली गोल्ड माइन। फाइल फोटो पत्रिका

Good News : बांसवाड़ा के घाटोल के कांकरिया ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन (‘छेद कर खुदाई’) के फिर से किए गए टेंडर आगामी नवंबर माह में खोले जाएंगे। जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में तीसरी गोल्ड माइन मिलने की पुष्टि कई वर्ष पूर्व हुई थी। अनुमान है कि यहां पर कई टन शुद्ध सोना निकल सकता है। यह कांकरिया ग्राम पंचायत और उसके आस-पास करीब 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला है। इस पूरे क्षेत्र में 11 करोड़ टन से ज्यादा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान है।

सरकार ने 29 सितंबर को टेंडर जारी किए थे, इसमें 14 अक्टूबर तक आवेदन करना था। सरकार की ओर से टेंडर खोलने का समय 3 नवंबर दिया गया है। इससे पहले किए गए टेंडर में तकनीकी खामी बता कर खनन विभाग ने निरस्त कर दिया था।

पहले यहां मिल चुका

इससे पहले घाटोल क्षेत्र के ही जगपुरिया और भूकिया में स्वर्ण अयस्क मिले थे। यहां पर करीब 222 टन सोना होने का अनुमान है। यहां पर 113.5 मिलियन टन अयस्क की संभावना जताई गई है। इसमें अन्य कीमती धातु भी शामिल हैं। इसकी खुदाई के सरकार ने टेंडर भी किए थे। बाद में इसे भी तकनीकी कारण बता कर निरस्त कर दिया गया था। जबकि कंपनी 170 करोड़ रुपए जमा करा चुकी थी। ऐसे में कंपनी हाई कोर्ट चली गई। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने निरस्त के आदेश पर रोक लगा दी।

क्या होता है एक्सप्लोरेशन

एक्सप्लोरेशन के जरिए सटीक जानकारी निकाली जाती है। इसमें जमीन के अंदर काफी गहराई तक छेद किए जाते हैं। अंदर की मिट्टी, अयस्क या कुछ अन्य सभी की प्रयोगशाला में जांच कराई जाती है। इससे पता चलता है कि सोना किस रूप में मौजूद थे। कितने प्रतिशत है या अन्य कौन-कौन सी धातु मिल सकती हैं। इसमें दो से 3 साल का समय लगता है।

ये भी पढ़ें

RPSC से बड़ा अपडेट, 9 साल बाद फिर से शुरू करेगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, इससे होगी शुरुआत
अजमेर
RPSC Big Update After 9 Years online Exams will Start

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Good News : बांसवाड़ा में मिली गोल्ड माइन, 3 किमी क्षेत्र में 11 करोड़ टन है शुद्ध सोना, नवम्बर में खुलेंगे एक्सप्लोरेशन के टेंडर

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगा अत्याधुनिक सेंटर, मिलेगा रोजगार, 10 हजार वर्ग मीटर जमीन की तलाश

Convention Centers in Banswara
बांसवाड़ा

बदकिस्मत ने छीना कलेजे का टुकड़ा: पिता ने जिन लाशों को उठाया, उनमें बेटा भी था… मगर रहा बेखबर

बांसवाड़ा

चलती रोडवेज बस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ड्राइवर सीधे अस्पताल ले गया गाड़ी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

बांसवाड़ा

Banswara: बांसवाड़ा में 3 बच्चों की मां की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष नहीं दे पाए जवाब, मामला दर्ज

suspicious death in Banswara
बांसवाड़ा

राजस्थान में यहां रेलवे ने दूसरी बा​र शुरू किया काम, फिर भी रेल प्रोजेक्ट नहीं पकड़ रहा रफ्तार, जानें क्यों

Rail-Project
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.