Good News : बांसवाड़ा में मिली गोल्ड माइन, 3 किमी क्षेत्र में 11 करोड़ टन है शुद्ध सोना, नवम्बर में खुलेंगे एक्सप्लोरेशन के टेंडर

इससे पहले घाटोल क्षेत्र के ही जगपुरिया और भूकिया में स्वर्ण अयस्क मिले थे। यहां पर करीब 222 टन सोना होने का अनुमान है। यहां पर 113.5 मिलियन टन अयस्क की संभावना जताई गई है। इसमें अन्य कीमती धातु भी शामिल हैं। इसकी खुदाई के सरकार ने टेंडर भी किए थे। बाद में इसे भी तकनीकी कारण बता कर निरस्त कर दिया गया था। जबकि कंपनी 170 करोड़ रुपए जमा करा चुकी थी। ऐसे में कंपनी हाई कोर्ट चली गई। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने निरस्त के आदेश पर रोक लगा दी।