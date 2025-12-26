26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा: जीजा के साथ जा रही महिला को जंगल में उठा ले गए थे हैवान, सामूहिक दुष्कर्म कांड का छठा आरोपी गिरफ्तार

बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने छठे आरोपी को बाजना से गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

Dec 26, 2025

Banswara crime

आरोपियों को बाजार में घुमाती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। आंबापुरा थाना क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने छठे आरोपी को बाजना से गिरफ्तार कर लिया। वह बस से रतलाम निकलने की तैयारी में था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे बस स्टैंड से उठा लिया।

जांच अधिकारी डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपी संजय पुत्र लालचंद पारगी की तलाश में आंबापुरा थाने के सीआई रमेशचंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम जुटी थी। संजय बाजना में अपने मामा के घर भाग गया था। सूचना लगते ही पुलिस टीम बाजना पहुंची तो वह मामा के घर से निकलकर रतलाम जाने वाली बस में सवार होने निकल पड़ा। पुलिस ने बस स्टैंड से उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रतलाम से ट्रेन पकड़कर आगे निकलने के चक्कर में था।

बाइक से जीजा के साथ जा रही थी महिला

गौरतलब है कि 21 दिसंबर की शाम मध्य प्रदेश सीमा से सटे इलाके के जंगल में 31 वर्षीय महिला के साथ एक ही गांव के कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता बाइक पर सवार होकर अपने जीजा के साथ जा रही थी। जीजा को मारपीट कर युवकों ने भगा दिया और जंगल में महिला को ले जाकर बारी-बारी से वारदात को अंजाम दिया।

पांच आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तार

वारदात के दूसरे दिन पीड़िता की तरफ से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके अगले दिन पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। वारदात में लिप्त छठा आरोपी संजय फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने आरोपियों का निकाला मार्च

इस बीच, पुलिस ने रिमांड पर चल रहे पांचों आरोपियों के गले में ‘मैं बलात्कारी हूं’ की तख्ती पहनाकर आंबापुरा कस्बे में मार्च निकाला। इन आरोपियों में गोविन्द पुत्र रामलाल पारगी, रायचंद पुत्र लक्ष्मण पारगी, सुरेश पुत्र सोहन पारगी, मोहन पुत्र मोती पारगी और ईश्वर पुत्र गौतम पारगी शामिल हैं।

आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई पुलिस

बाजार में मार्च निकालने के बाद पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई, जहां मौका तस्दीक कराया गया। पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर पीड़िता और उसके जीजा की बाइक का पीछा कर गिराने में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की। मामले में अब इनसे आगे की पूछताछ जारी है।

Banswara Gang Rape : बांसवाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म से महिला बदहवास, 5 गिरफ्तार, 2 बाल अपचारी भी डिटेन, होगी शिनाख्त परेड
बांसवाड़ा
Banswara gang rape Woman distraught Five accused arrested two minors detained identification parade will be held

Updated on:

26 Dec 2025 10:19 pm

Published on:

26 Dec 2025 10:10 pm

