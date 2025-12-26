बांसवाड़ा: जीजा के साथ जा रही महिला को जंगल में उठा ले गए थे हैवान, सामूहिक दुष्कर्म कांड का छठा आरोपी गिरफ्तार

जांच अधिकारी डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपी संजय पुत्र लालचंद पारगी की तलाश में आंबापुरा थाने के सीआई रमेशचंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम जुटी थी। संजय बाजना में अपने मामा के घर भाग गया था। सूचना लगते ही पुलिस टीम बाजना पहुंची तो वह मामा के घर से निकलकर रतलाम जाने वाली बस में सवार होने निकल पड़ा। पुलिस ने बस स्टैंड से उसे दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रतलाम से ट्रेन पकड़कर आगे निकलने के चक्कर में था।