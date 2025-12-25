Banswara Gang Rape : बांसवाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म से महिला बदहवास, 5 गिरफ्तार, 2 बाल अपचारी भी डिटेन, होगी शिनाख्त परेड

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Banswara Gang Rape : बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार के एक मामले में गुपचुप दौड़भाग कर रही पुलिस ने बुधवार को तीसरे दिन देर शाम को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में कथित सहयोगी दो बाल अपचारियों को डिटेन किया। वारदात के कारण अस्पष्ट हैं, वहीं शिनाख्त के लिए पकड़े गए आरोपियों को भी बापर्दा रखा गया है।
21 दिसंबर की शाम मध्यप्रदेश सीमा से सटे इलाके के बाइक सवार 31 वर्षीय महिला को जबरन जंगल में ले जाकर कुछ लोगों ने सामूहिक यौन शोषण किया। महिला अपने जीजा के साथ पीछे बैठी थी। मारपीट कर उसे भगाने के बाद हुई वारदात की रिपोर्ट दूसरे दिन देरशाम दी गई। इसमें पीड़िता ने छह-सात आरोपियों में से किसी से परिचय से इनकार किया, लेकिन उसके जीजा ने दो व्यक्तियों को पहचानना बताया। इस पर पुलिस ने दूसरे ही दिन चार व्यक्तियों को डिटेन किया, लेकिन जिन दो व्यक्तियों के नाम सामने आए, वे हाथ नहीं आए।
पुलिस ने मंगलवार को पीड़िता का मेडिकल कराया। बुधवार को बागीदौरा कोर्ट में बयान भी करवाए गए। मामले में एएसपी नरपतसिंह ने बताया कि सात आरोपियों को डिटेन कर पुलिस पूछताछ कर रही है।
एसपी सुधीर जोशी और एएसपी नरपतसिंह के पर्यवेक्षण में अनुसंधान अधिकारी डीएसपी गोपीचंद मीणा के साथ टीम में कार्रवाई दल में आंबापुरा सीआई रमेशचंद्र, दानपुर सीआई लक्ष्मीचंद, एएसआई प्रकाशचंद्र, हैड कांस्टेबल कीर्तनसिंह, विशालसिंह, कांस्टेबल प्रदीप, दिग्पाल, अशोक, भागचंद और चालक कांस्टेबल कमलसिंह शामिल रहे।
प्रारंभिक अनुसंधान में वारदात सिंगल पट्टी रोड पर साइड को लेकर होनी बताई गई। बाइक पर महिला और उसके जीजा जब निकल रहे थे, तो उनके पीछे से बाइक सवार दो व्यक्ति आए और कथित रूप से साइड नहीं देने पर टक्कर मारकर गिरा दिया। फिर आरोपी गाली-गलौज कर झगड़ने लगे।
इसी बीच, स्कूटी सवार दो युवा और अन्य लोग वहां आ पहुंचे। इनमें पहचाने गए दो व्यक्ति में से एक को नाम लेकर पुकारा भी। तभी सभी लोग उस पर टूट पड़े। पीड़िता बचाने बढ़ी तो आरोपियों ने मारपीट कर जीजा को भगा दिया।
महिला को घेरकर जंगल की तरफ ले जाकर सामूहिक यौन शोषण किया। बदहवास महिला यह तक नहीं जान पाई कि उसके साथ कितने लोगों ने दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मामले में आंबापुरा क्षेत्र के सुरवानिया निवासी गोविन्द पुत्र रामलाल पारगी, रायचंद पुत्र लक्ष्मण पारगी, सुरेश पुत्र सोहन पारगी, मोहन पुत्र मोती पारगी और ईश्वर पुत्र गौतम पारगी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा विधि से संघर्षरत दो नाबालिगों को डिटेन कर पुलिस पूछताछ में जुटी है। बाद में आरोपियों की शिनाख्त परेड कराई जाएगी।
