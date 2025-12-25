Banswara Gang Rape : बांसवाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म से महिला बदहवास, 5 गिरफ्तार, 2 बाल अपचारी भी डिटेन, होगी शिनाख्त परेड

21 दिसंबर की शाम मध्यप्रदेश सीमा से सटे इलाके के बाइक सवार 31 वर्षीय महिला को जबरन जंगल में ले जाकर कुछ लोगों ने सामूहिक यौन शोषण किया। महिला अपने जीजा के साथ पीछे बैठी थी। मारपीट कर उसे भगाने के बाद हुई वारदात की रिपोर्ट दूसरे दिन देरशाम दी गई। इसमें पीड़िता ने छह-सात आरोपियों में से किसी से परिचय से इनकार किया, लेकिन उसके जीजा ने दो व्यक्तियों को पहचानना बताया। इस पर पुलिस ने दूसरे ही दिन चार व्यक्तियों को डिटेन किया, लेकिन जिन दो व्यक्तियों के नाम सामने आए, वे हाथ नहीं आए।