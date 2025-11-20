Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime : नाबालिग का अपहरण कर किया यौन शोषण, पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा के पाटन क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 20, 2025

Rajasthan Banswara Crime Minor abducted and sexually assaulted POCSO court sentences accused to 20 years in prison

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा में तीन साल पहले पाटन क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष अनुसार प्रकरण में पाटन थानांतर्गत खजूरा निवासी पप्पू उर्फ पवन पुत्र देवचंद पर आरोप था कि गत 19 मई, 2022 को सहेली के साथ नौतरे में जा रही सोलह वर्षीया किशोरी को वह रास्ते से अपहरण कर ले गया। मौके से धमकाकर भगाने पर सहेली ने घर लौटकर घटना बताई। इसके बाद सामाजिक स्तर पर वार्ता के बाद 22 मई को पीड़िता के पिता ने पाटन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामले में अनुसंधान के दौरान पीड़िता का अपहरण कर बार-बार यौन शोषण होने की पुष्टि पर पुलिस ने कार्रवाई की।

मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को माना दोषी

इसके बाद जांच पूरी कर 6 अगस्त, 2022 को आरोपी पप्पू उर्फ पवन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 16 गवाह और 20 से ज्यादा सुबूत पेश किए गए। प्रकरण में दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद विशिष्ठ न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने की व्यवस्था

न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना, भादसं की धारा 363 के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में चार वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 342 में छह माह कठोर कारावास और 500 रुपए जुर्माना सुनाया। फैसले में सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने की व्यवस्था के साथ पीड़िता को प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई।

ये भी पढ़ें

SIR Effect : जयपुर में हजारों कामवाली बाइयां अचानक छुट्टी पर चली गई, जानें क्यों?
जयपुर
SIR Effect Jaipur 50 thousand maids suddenly went on leave know why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 10:21 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Crime : नाबालिग का अपहरण कर किया यौन शोषण, पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara : बांसवाड़ा में 40 गांवों के किसानों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, जानें क्यों

Banswara 40 villages Farmers wrote a letter to CM Bhajan Lal find out why
बांसवाड़ा

Mangarh Dham Diwas Today : ‘भगत परम्परा’ ब्रिटिश शासन को लगी थी नागवार, 1500 आदिवासियों को गोलियों से भूना, जानिए क्या था मामला?

Mangarh Dham Diwas Today Bhagat tradition was not acceptable to British rule 1500 tribals were shot dead know what was matter
बांसवाड़ा

Banswara : पत्नी के ताने से आहत सिक्योरिटी गार्ड फंदे से लटका, अचानक पड़ी मां की नजर, बच गई जान

Banswara wife taunts Security guard hurt hangs himself his mother suddenly spots him
बांसवाड़ा

Rajasthan: जंगल में युवक-युवती की मौत का खौफनाक मंजर, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देख पुलिस भी रह गई सन्न

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime: मुंहबोला भाई ही निकला दरिंदा, बलात्कार का 10 मिनट का वीडियो जीजा को भेजा; गिरफ्तार

rape
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.