Rajasthan Crime : नाबालिग का अपहरण कर किया यौन शोषण, पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

अभियोजन पक्ष अनुसार प्रकरण में पाटन थानांतर्गत खजूरा निवासी पप्पू उर्फ पवन पुत्र देवचंद पर आरोप था कि गत 19 मई, 2022 को सहेली के साथ नौतरे में जा रही सोलह वर्षीया किशोरी को वह रास्ते से अपहरण कर ले गया। मौके से धमकाकर भगाने पर सहेली ने घर लौटकर घटना बताई। इसके बाद सामाजिक स्तर पर वार्ता के बाद 22 मई को पीड़िता के पिता ने पाटन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामले में अनुसंधान के दौरान पीड़िता का अपहरण कर बार-बार यौन शोषण होने की पुष्टि पर पुलिस ने कार्रवाई की।