Rajasthan Roadways : राजस्थान रोडवेज का नया प्रयोग, रिटायर परिचालकों के लिए नई योजना ‘स्पाई’, मिलेगा फिक्स पारिश्रमिक

Rajasthan Roadways : राजस्थान रोडवेज में परिचालकों के अकाल पर प्रबंधन के नए प्रयोग में सेवानिवृत्त परिचालक अनुबंध योजना यानी 'स्पाई' की कवायद की है। इसके तहत प्रदेश के 34 आगारों में रिक्त 250 परिचालक भरने के लिए अस्थायी इतंजाम रिटायर परिचालकों से किया जाएगा। हालांकि कायदे काफी सख्त रखे गए हैं, जिससे स्पाई से रिक्त पदों का गड्ढा भरेगा, इसमें संशय है। बावजूद इसके, परिचालकों की कमी से कई दफा शिड्यूल निरस्त करने से राजस्व के नुकसान और यात्रियों को परेशानी की शिकायतें बढ़ने के मद्देनजर निगम ने सालभर के ठेके पर रिटायर परिचालाकों को करार के तहत वापस लेने का निर्णय किया है।