Rajasthan Panchayat Elections : चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ईवीएम से नहीं होंगे पंच-सरपंच चुनाव

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को फिर से मतपत्र थामना होगा। ईवीएम के बाद अब पंचायत राज चुनाव-2026 में पंच और सरपंच पद के लिए मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। मतपत्र का रंग, आकार और डिजाइन तक तय कर दिए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया स्पष्ट और भ्रमरहित रहे। पंचायत चुनाव 2026 में मतपत्र को लेकर गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें मतपत्र के रंग, चौड़ाई, बॉर्डर लाइन व ‘नोटा’ तक कैसा होगा इसके बारे में तय कर दिया गया है।