8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Rajasthan Panchayat Elections : चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ईवीएम से नहीं होंगे पंच-सरपंच चुनाव

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। प्रदेश में पंच-सरपंच चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को फिर से मतपत्र थामना होगा। चुनाव आयोग ने मतपत्र के डिजाइन की गाइडलाइन जारी की है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 08, 2026

Rajasthan Panchayat Elections 2026 Commission Big Decision Panch and Sarpanch elections will not be held using EVMs Voting done ballot papers

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को फिर से मतपत्र थामना होगा। ईवीएम के बाद अब पंचायत राज चुनाव-2026 में पंच और सरपंच पद के लिए मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। मतपत्र का रंग, आकार और डिजाइन तक तय कर दिए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया स्पष्ट और भ्रमरहित रहे। पंचायत चुनाव 2026 में मतपत्र को लेकर गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें मतपत्र के रंग, चौड़ाई, बॉर्डर लाइन व ‘नोटा’ तक कैसा होगा इसके बारे में तय कर दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने मतपत्र डिजाइन, रंग, चौड़ाई, बॉर्डर लाइन और ‘नोटा’ तक तय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पंच पद के लिए मतपत्र गुलाबी रंग का होगा, जबकि सरपंच पद के लिए सफेद रंग के मतपत्र का उपयोग किया जाएगा।

मतपत्र की प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई 4 इंच निर्धारित की गई है। यदि प्रत्याशी कम संख्या में हैं तो मतपत्र एक कॉलम में और संख्या अधिक होने पर दो या तीन कॉलम का होगा। उल्लेखनीय है कि गत पंचायत चुनाव में ईवीएम से मतदान कराया गया था।

काली बॉर्डर लाइन व शेडेड पट्टी अनिवार्य

मतपत्र के ऊपरी और निचले हिस्से में काली बॉर्डर लाइन अनिवार्य की गई है। प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के बीच छायादार पट्टी होगी, जिसकी चौड़ाई 1.25 सेमी तय की गई है। यह व्यवस्था मतपत्र को स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाने के लिए की गई है। इसके साथ ही दो कॉलम होने की स्थिति में कॉलमों के बीच एक सेमी. चौड़ी शेडेड खड़ी लाइन होगी, जो पहले पैनल से अंतिम पैनल तक अंकित रहेगी।

नाम के आगे होगा चुनाव चिन्ह

मतपत्र पर सभी प्रत्याशियों के नाम हिंदी वर्णक्रम में अंकित किए जाएंगे। पहले कॉलम में ऊपर से नीचे और फिर क्रमश: दूसरे व तीसरे कॉलम में नाम दर्ज होंगे। अंतिम प्रत्याशी के बाद ‘नोटा (इनमें से कोई नहीं)’ का विकल्प अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के सामने निर्धारित चुनाव चिह्न होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी एवं नोटा के लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 सेमी 2 सेमी से अधिक नहीं होगा।

9 प्रत्याशियों के लिए ही होगा एक कॉलम का मतपत्र

यदि नोटा सहित प्रत्याशियों की संख्या 9 तक होती है तो मतपत्र एक ही कॉलम में होगा। वहीं यदि प्रत्याशियों की संख्या 10 से 18 के बीच होती है तो मतपत्र दो कॉलम में मुद्रित किया जाएगा। यदि यह संख्या 18 से अधिक हो जाती है तो मतपत्र तीन या उससे अधिक कॉलम में तैयार किया जाएगा।

हर कॉलम प्रत्याशियों की संख्या समान रखी जाएगी। अंतिम कॉलम में यदि प्रत्याशी कम रह जाते हैं तो उस कॉलम के अंतिम पैनल को छपवाकर रखा जाएगा। जिससे मतदाता को भ्रम न हो।

मतपत्र पर अनिवार्य जानकारी

मतपत्र के ऊपरी भाग में पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचन की विशिष्टियां, सामान्य व उपचुनाव का उल्लेख तथा चुनाव वर्ष 2025 अंकित किया जाएगा। सभी विवरण देवनागरी लिपि में होंगे। इससे स्थानीय मतदाताओं को पढ़ने में आसानी रहे।

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पंचायत राज विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही मतपत्र की छपाई से पूर्व नमूनों का परीक्षण कर लिया जाए। ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर 10 लाख का हर्जाना, उपभोक्ता कोर्ट ने दिया आदेश
उदयपुर
Udaipur five-star hotel Leela Palace was fined Rs 10 lakh Chennai consumer court said Guest security and privacy are paramount

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Panchayat Elections : चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ईवीएम से नहीं होंगे पंच-सरपंच चुनाव

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur News : ऐसा तो कहीं नहीं होता है, कार की हेडलाइट की रोशनी में करना पड़ा अंतिम संस्कार

Bharatpur dilapidated crematorium car headlights light conducted using funeral
भरतपुर

National Bird Day : पक्षियों के लिए अनूठी जगह है भरतपुर का घना, केवलादेव के क्यों दीवाने हैं दुनियाभर के पक्षी प्रेमी, जानिए

National Bird Day today Special feature Why are bird lovers from all over world so fascinated by Keoladeo Bharatpur Rajasthan know
भरतपुर

Food Security Scheme : 28 फरवरी हुई गिव अप अभियान की न्यू डेडलाइन, राजस्थान में 31वें पायदान पर है डीग जिला

Food Security Scheme Update Give Up campaign New deadline 28 February Deeg is at 31st position in Rajasthan
भरतपुर

Bharatpur: सेवर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे बंदी की मौत, पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

Death in Central Jail
भरतपुर

Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम मोदी से मिल सकता है संवाद का​ मौका, आवेदन कीजिए, राजस्थान के सभी जिलों को निर्देश जारी

Pariksha Pe Charcha 2026 PM Modi may be an opportunity for dialogue Rajasthan all districts issued Instructions
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.