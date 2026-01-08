Rajasthan : उदयपुर के फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर 10 लाख का हर्जाना, उपभोक्ता कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने माना कि होटल की आतिथ्य सेवाओं में गंभीर कमी रही। परिवाद के अनुसार परिवादी और उनकी पत्नी होटल में ठहरे थे। इसी दौरान हाउसकीपिंग स्टाफ ने मास्टर-की का इस्तेमाल कर बिना अनुमति कमरे में प्रवेश किया, जिससे उनकी निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ। उस समय कमरे के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी चालू नहीं था। परिवाद में होटल की सेवाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए।