23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान भवन विनियम में संशोधन, होटल-वेयरहाउस को मिली नई छूट, किए गए कई बदलाव

राजस्थान सरकार ने मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2025 में संशोधन किए हैं। होटल और वेयरहाउस को लेकर नई छूट दी गई है। अब होटल-मोटल की पार्किंग में ईवी के लिए 10 प्रतिशत रिजर्व रहेगा। जानिए और क्या बदलाव हैं?

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 23, 2025

Rajasthan building regulations Amendments Hotels and warehouses receive new exemptions several changes made

ग्राफिक्स फोटो - AI

राजस्थान सरकार ने मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2025 में संशोधन किए हैं। इन बदलावों के तहत वेयरहाउस, होटल-मोटल, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जैसी सुविधाओं को लेकर नियमों को सरल और स्पष्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।

ये हैं बदलाव

वेयरहाउस की परिभाषा में विस्तार

कृषि आधारित वेयरहाउस के साथ-साथ ड्राईपोर्ट, कार्गो टर्मिनल, लॉजिस्टिक पार्क, टैंक फार्म, कोल्ड स्टोरेज, फल-सब्जी मंडी के वेयरहाउस और गोदाम भी शामिल होंगे।

होटल (मोटल) में ज्यादा सुविधाओं की अनुमति

मोटल में यात्रियों के लिए होटल, वाहन पार्किंग, वाहन रिपेयरिंग, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉपिंग और खान-पान जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

मोटल के साथ पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन

पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, दुकानों की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित व्यावसायिक दरें लागू होंगी।

पार्किंग में ईवी चार्जिंग अनिवार्य

भवन विनियम के तहत पार्किंग या ईसीयू क्षेत्र में 10 फीसदी स्थान इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए रखना होगा।

हाईवे पर आने-जाने की व्यवस्था

मोटल के साथ पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन बनने पर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आने-जाने की व्यवस्था सर्विस लेन या स्लिप लेन से ही करनी होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Unique House : राजस्थान का एक अनोखा घर, सिर्फ एक कदम से बदल जाता है जिला
जयपुर
Rajasthan unique house just one step changes district Kuchaman-Didwana Nagaur Jaipur Tyod village

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 08:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान भवन विनियम में संशोधन, होटल-वेयरहाउस को मिली नई छूट, किए गए कई बदलाव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Aravali Hills News: अरावली पर्वतमाला पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

Aravali-Hills-News
जयपुर

Save Aravalli: पत्रिका ने सोशल मीडिया के जरिये आमजन से मांगी अरावली पर्वतमाला मामले में राय, जानें क्या बोले यूजर्स

Save-Aravali
जयपुर

जयपुर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे पर दिखेंगे मोर-कठपुतली, 80 लाख से सौंदर्यन, दूसरों की अनदेखी

जयपुर

लोगों को हंसाने वाला खुद रो पड़ा, हास्य कलाकार पन्या सेपट के बेटे का शव होटल में मिला, सुसाइड की आशंका

जयपुर

25 दिसंबर के लिए मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें राजस्थान में अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम?

IMD yellow Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.