उदयपुर

VIROSH Wedding: शादी से पहले मैदान में भिड़े विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Wedding Of Virosh: झीलों की नगरी उदयपुर में साउथ सिनेमा के सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की रॉयल शादी की रस्में धूमधाम से शुरू हो गई हैं।

उदयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 25, 2026

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना। फाइल फोटो- सोशल मीडिया

Rashmika Mandanna Wedding: झीलों और महलों की नगरी इस समय साउथ सिनेमा के दो सुपरस्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की रॉयल शादी का गवाह बन रही है। दोनों की शादी की रस्में मंगलवार से एक होटल में शुरू हो चुकी हैं। गुरुवार को यह जोड़ी सात फेरे लेगी। पूरे होटल को प्राइवेट इवेंट में तब्दील कर दिया गया है, जहां हर गतिविधि को गोपनीय रखा जा रहा है।

शादी से पहले जश्न की शुरुआत थोड़ा अलग अंदाज में हुई। दूल्हा-दुल्हन ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्रिकेट मैच खेला, जिसे ‘विरोश प्रीमियर लीग’ नाम दिया गया। यह नाम विजय और रश्मिका के नाम का कॉम्बिनेशन है। होटल परिसर में खेले गए इस फ्रेंडली मैच में दोनों बेहद खुश और कैजुअल नजर आए। मैच की झलकियां दोनों सुपरस्टार्स ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर कीं, जिसने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया।

दूल्हा-दुल्हन की टीम का प्री-वेडिंग मैच

शादी से पहले जश्न सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। दूल्हा-दुल्हन ने दोस्तों और परिवार के साथ प्री-वेडिंग मैच खेला, जिसमें दोनों मैदान में सक्रिय दिखे। मैच की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की गईं, जिसने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया।

सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग ‘वेडिंग ऑफ विरोश’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस शादी को ‘वेडिंग ऑफ विरोश’ कहा जा रहा है। फैंस लगातार पोस्ट, एडिट और शुभकामनाएं शेयर कर इसे ट्रेंडिंग बना रहे हैं। सोमवार से ही होटल के बाहर हलचल तेज हो गई, हालांकि अंदर की तस्वीरें बाहर न जाएं, इसके लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं।

पूल पार्टी और प्री-वेडिंग डिनर

विजय ने प्री-वेडिंग पूल पार्टी आयोजित की। व्हाइट बीयर पोंग राफ्ट और वॉलीबॉल नेट के बीच दोस्तों और परिवार के साथ खेला गया। माहौल पूरी तरह मस्ती और फ्रेंडशिप से भरा रहा। वहीं, रश्मिका ने प्री-वेडिंग डिनर की तस्वीरें शेयर कीं। डिनर को पिंक-ग्रीन थीम में सजाया गया था। टेबल पर पिंक ट्यूलिप्स, सफेद फूल, ग्रीन एप्पल और अंगूर के साथ क्लासी सेटअप रखा गया था। सॉफ्ट लाइटिंग और एलिगेंट डेकोर ने पूरे माहौल को रॉयल फील दिया।

200 खास मेहमान, सख्त सुरक्षा

करीब 200 खास मेहमान शादी में शामिल हुए। होटल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। निजी बाउंसर्स और पुलिसकर्मी दोनों तैनात रहे। मेहमानों और स्टाफ के मोबाइल कैमरों पर विशेष टेप लगाया गया। किसी भी तरह के रिकॉर्डिंग डिवाइस की अनुमति नहीं है।

फिल्मी सितारे और खास मेहमान

शादी में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के कई नामचीन लोग भी शामिल हुए। निर्देशक तरुण भास्कर, अभिनेत्री ईशा रेब्बा, आशिका रंगनाथ और मशहूर स्टाइलिस्ट श्राव्या वर्मा खास तौर पर शादी में पहुंचे। इनके अलावा अन्य फिल्मी हस्तियां भी समारोह का हिस्सा बनीं, जिससे शादी का ग्लैमर और बढ़ गया।

उदयपुर की खूबसूरत वादियों में शादी का जादू

उदयपुर की झीलें, महल और हरे-भरे बगीचे शादी को किसी फिल्मी कहानी जैसा रूप दे रहे हैं। प्राइवेट इवेंट होने के कारण फैंस सीधे इस जश्न का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन सोशल मीडिया पर शादी की झलकियां लगातार वायरल हो रही हैं। गुरुवार को विरोश जोड़ी आधिकारिक रूप से जीवन की नई पारी शुरू करेगी।

