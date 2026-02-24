VIROSH Wedding: सगाई के 4 महीने बाद 7 फेरे लेंगे विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, उदयपुर के इस होटल में होगी शाही शादी

फोटो: सोशल मीडिया
Udaipur Royal Wedding: दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना सोमवार सुबह उदयपुर पहुंचे। दोनों अलग-अलग विमानों से महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। 26 फरवरी को यह चर्चित जोड़ी उदयपुर-नाथद्वारा राजमार्ग स्थित कैलाशपुरी के आईटीसी मोमेंटोज होटल में वैवाहिक बंधन में बंधेगी। होटल की बुकिंग 24 से 26 फरवरी तक के लिए की गई है। विवाह समारोह में लगभग 230 अतिथियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। मेहमान 24 फरवरी को होटल में ठहरेंगे, जबकि 25 फरवरी को पूर्व-विवाह रस्में और 26 फरवरी को मुख्य विवाह समारोह आयोजित होगा।
सोमवार सुबह लगभग 10 बजे रश्मिका मंदाना उदयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचीं। उनके लगभग 15 मिनट बाद विजय देवरकोंडा भी पहुंचे। दोनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सीधे होटल के लिए प्रस्थान किया। रश्मिका नीले रंग के सूट और काले चश्मे में नजर आईं, जबकि विजय काले जैकेट में दिखाई दिए। दोनों का शांत और सादगीपूर्ण अंदाज चर्चा में रहा। रविवार को भी इस जोड़ी को हैदराबाद हवाई अड्डे पर देखा गया था। रश्मिका ने माथे पर टीका लगाया हुआ था तथा मास्क और गहरे रंग का चश्मा पहना हुआ था। विजय ने भी मास्क और चश्मे से चेहरा ढका हुआ था।
विवाह का एक निमंत्रण-पत्र सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित हुआ था। उसमें उल्लेख किया गया है कि परिवार के आशीर्वाद से रश्मिका और विजय 26 फरवरी को एक छोटे और निजी समारोह में विवाह करेंगे। दोनों कलाकारों ने सामाजिक माध्यम पर साझा संदेश में लिखा था कि प्रशंसकों ने उन्हें प्रेम से ‘विरोश’ नाम दिया है। इसलिए वे अपने इस मिलन को ‘विरोश की शादी’ नाम दे रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार विवाह समारोह पूर्णतः निजी रहेगा। इसमें केवल परिवारजन और कुछ निकटतम मित्र ही शामिल होंगे। समारोह में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि भीतर की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक न हो सकें।
विवाह समारोह के लिए दिल्ली का एक लोकप्रिय वाद्य दल आमंत्रित किया गया है, जिसने पूर्व में कई प्रसिद्ध हस्तियों के विवाह में प्रस्तुति दी है। विवाह आयोजन की जिम्मेदारी हैदराबाद की एक आयोजन संस्था को सौंपी है, जिसने पहले एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी के विवाह का भी संचालन किया था। समारोह में पारंपरिक और आधुनिक शैली का समन्वय देखने को मिल सकता है।
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 3 अक्टूबर को हैदराबाद में सगाई की थी। यह भी एक निजी कार्यक्रम था, जिसमें केवल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। सगाई के बाद रश्मिका को कई अवसरों पर अंगूठी के साथ देखा गया था। अब उदयपुर की झीलों की नगरी में यह चर्चित जोड़ी सात फेरे लेने जा रही है।
विवाह के बाद 3 और 4 मार्च को हैदराबाद में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हो सकती हैं। इस शाही विवाह को लेकर होटल और आसपास के क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए एक बड़ी सुरक्षा एजेंसी की सेवाएं ली गई हैं। होटल परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग