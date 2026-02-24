VIROSH Wedding: सगाई के 4 महीने बाद 7 फेरे लेंगे विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना, उदयपुर के इस होटल में होगी शाही शादी

Udaipur Royal Wedding: दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना सोमवार सुबह उदयपुर पहुंचे। दोनों अलग-अलग विमानों से महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। 26 फरवरी को यह चर्चित जोड़ी उदयपुर-नाथद्वारा राजमार्ग स्थित कैलाशपुरी के आईटीसी मोमेंटोज होटल में वैवाहिक बंधन में बंधेगी। होटल की बुकिंग 24 से 26 फरवरी तक के लिए की गई है। विवाह समारोह में लगभग 230 अतिथियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। मेहमान 24 फरवरी को होटल में ठहरेंगे, जबकि 25 फरवरी को पूर्व-विवाह रस्में और 26 फरवरी को मुख्य विवाह समारोह आयोजित होगा।