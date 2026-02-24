24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन को महाराणा मेवाड़ सम्मान, 15 मार्च को होगा समारोह

महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ने वर्ष 2026 के लिए अपने 42वें राज्य स्तरीय अलंकरणों की घोषणा कर दी है। इस बार राजस्थान पत्रिका समूह के निदेशक व डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन सहित कई विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Feb 24, 2026

Bhuvanesh Jain

पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन

Maharana Mewar Foundation 2026 Award Ceremony: महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउण्डेशन ने सोमवार को वर्ष 2026 के लिए 42वें राज्य स्तरीय अलंकरणों की घोषणा कर दी है। पत्रिका समूह के निदेशक व डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन को महाराणा मेवाड़ सम्मान दिया जाएगा।

चेन्नई में पदस्थ भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला सब-इंस्पेक्टर के. पृथिका को भी यह सम्मान दिया जाएगा। फाउण्डेशन के संयोजक डॉ. मयंक गुप्ता ने बताया, समारोह 15 मार्च को शाम 4:30 बजे सिटी पैलेस के माणक चौक प्रांगण में होगा। अध्यक्षता फाउण्डेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ करेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले 20 फरवरी को कर्नल जेम्स टॉड सम्मान अमेरिका की डॉ. मॉली एम्मा एटकिन, हल्दीघाटी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कमलेश किशोर सिंह और महाराणा उदय सिंह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के लिए मरिमुथु योगनाथन को और पन्नाधाय सम्मान 35,000 फीट पर जेट एयरवेज़ में सुरक्षित प्रसव पर आठ क्रू सदस्यों को देने की घोषणा हो चुकी है।

इन प्रतिभाओं को सम्मान

महर्षि हारीत राशि सम्मान: 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को 50 दिन तक पूर्ण स्मरण शक्ति के आधार पर शुक्ल यजुर्वेद (माध्यंदिन शाखा) के दुर्लभ दंडक्रम विकृतिपाठ का संपादन पर।

महाराणा कुम्भा सम्मान: भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास में योगदान के लिए उदयपुर के साहित्यकार तरुण कुमार दाधीच को।

महाराणा सज्जनसिंह सम्मान: ललित कला क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट अजय रावत को।

डागर घराना सम्मान: संगीत के क्षेत्र में प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को।
राणा पूंजा सम्मान: आदिवासी समाज के उत्थान के लिए मांडना कलाकार डिंपल चण्डात को ।

अरावली सम्मान (खेल): भारतीय नौसेना के चीफ पेटी ऑफिसर एवं अल्ट्रा-मेराथन धावक राम रतन जाट और टोक्यो पैरालंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनि लेखरा को।

विशेष सम्मान: मेवाड़ की 500 वर्ष पुरानी पवित्र जल सांझी परंपरा के संरक्षण के लिए उदयपुर के राजेश वैष्णव को।

ये भी पढ़ें

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: अपनापन बना रहे
ओपिनियन
pravah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 08:20 am

Published on:

24 Feb 2026 08:10 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन को महाराणा मेवाड़ सम्मान, 15 मार्च को होगा समारोह

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बजरी भरे डंपर ने युवक को कुचला, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन

शाम तक परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। आखिर करीब 6 घंटे बाद डंपर मालिक की ओर से 5 लाख का मुआवजा देने के बाद माहौल शांत हुआ।
उदयपुर

यातायात प्रबंधन पर सकारात्मक संकेत, पुलिस अपनाएगी फरीदाबाद ट्रेनिंग मॉडल

शहर की सड़क सुरक्षा योजनाओं, दुर्घटना जांच प्रोटोकॉल और यातायात प्रबंधन में सीधे रूप से लागू होगा, जिससे दुर्घटना मृत्यु दर घटाने, सड़क पर चलना आसान बनाने और सुरक्षित शहर के लक्ष्य की दिशा को बल मिलेगा
उदयपुर

Udaipur Video Scandal : भाजपा नेत्री से जुड़े चर्चित मामले ने लिया नया राजनीतिक मोड़, आरएसएस तक पहुंचा मसला

Udaipur Video Scandal BJP women leader controversial case taken a new political turn reaching RSS
उदयपुर

राजस्थान में दांव पर स्टूडेंट्स का भविष्य, कृषि शिक्षा और अनुसंधान में 90 फीसदी पद खाली

Rajasthan Agri Future in Crisis 90 Percent Posts Vacant in Education and Research Wings Students Suffer
उदयपुर

राजस्थान की शादियों में नया ट्रेंड: 150 रुपए में सबसे यूनिक गिफ्ट, सालों-साल रहेगा साथ, हर कोई कर रहा तारीफ

Rajasthan New Wedding Trend
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.