पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन को महाराणा मेवाड़ सम्मान, 15 मार्च को होगा समारोह

गौरतलब है कि इससे पहले 20 फरवरी को कर्नल जेम्स टॉड सम्मान अमेरिका की डॉ. मॉली एम्मा एटकिन, हल्दीघाटी सम्मान वरिष्ठ पत्रकार कमलेश किशोर सिंह और महाराणा उदय सिंह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के लिए मरिमुथु योगनाथन को और पन्नाधाय सम्मान 35,000 फीट पर जेट एयरवेज़ में सुरक्षित प्रसव पर आठ क्रू सदस्यों को देने की घोषणा हो चुकी है।