पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: अपनापन बना रहे

आज हर एयरपोर्ट्स पर खान-पान के एक जैसे ब्रांड दिखाई देते हैं। इससे यात्रियों को सभी जगह खान-पान का समान अनुभव होता है। सारे एयरपोर्ट्स एक जैसे दिखाई देते हैं। भारत की विविधता का कहीं अनुभव नहीं होता। कम से कम खान-पान के बारे में तो यही सच है। क्या हमारे रेलवे- स्टेशनों को भी हम उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं? होना तो यह चाहिए कि रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय खान-पान को प्राथमिकता दी जाए। हर स्टेशन पर उस क्षेत्र की खान-पान की सामग्री और प्रसिद्ध व्यंजन उपलब्ध हो। इससे न केवल यात्रियों का अलग-अलग स्टेशनों पर जायका बदलेगा, बल्कि उस स्टेशन की पहचान भी विशिष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए जयपुर स्टेशन पर घेवर-फीणी, आगरा में पूड़ी-भाजी और पैठा, चेन्नई में इडली-डोसा उपलब्ध हो। इससे स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। स्थानीय खान-पान हमारी संस्कृति और परम्पराओं का परिचय कराते हैं। ये व्यंजन भारत की जलवायु के अनुकूल होते हैं।