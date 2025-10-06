पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: नहीं चाहिए ऐसा जयपुर

मुख्यमंत्री होने के नाते आपको भली-भांति पता होगा कि ऐसी ही एक योजना तीन दिन पहले फिर प्रस्तुत कर दी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण का दायरा दोगुना कर दिया गया है। 693 नए गांव शहर की सीमा में शामिल कर लिए गए हैं। अब जयपुर शहर की सीमा करीब सात हजार वर्ग किलोमीटर हो गई है। शहरी सीमा के मामले में अब जयपुर मुंबई (6328 वर्ग किमी), पुणे (7256 वर्ग किमी) और हैदराबाद (7257 वर्ग किमी) जैसे शीर्ष महानगरों की पंक्ति में आ गया है। समझ में नहीं आता इस ‘उपलब्धि’ पर हम गर्व करें या अफसोस! क्या आर्थिक गतिविधियों के मामले में जयपुर इन महानगरों के आसपास भी है। या फिर हम केवल नक्शे में सीमा बढ़ाकर अपने अधिकार बढ़ाकर ही खुश हैं। कहने को यह सीमा विस्तार विकास के नाम पर किया जा रहा है, पर हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है, जो अफसरों ने आप से छुपा ले होगी। अब जयपुर विकास प्राधिकरण को इन सैंकड़ों गावों में कहीं भी योजनाओं के नाम पर जमीनें अधिग्रहित करने का अधिकार मिल जाएगा। शहर का इतिहास गवाह है कि इन तथाकथित योजनाओं के नाम पर भ्रष्ट तिकड़ी 'सोना' निगलती है। किसानों को मुआवजे की 'गोली' थमा कर जमीनें हथिया ली जाती हैं। न ग्रामीण संस्कृति बचती है, न खेती-बाड़ी और न पशुपालन। या तो किसानों से जमीनें कोड़ियों के दाम खरीद कर सोने के भाव बेच दे जाती है या अधिग्रहण के नाम पर उन्हें बेदखल कर कथित विकास योजनाएं बना दी जाती हैं। योजनाओं की जमीनें भी धीरे-धीरे मिल बांट कर हजम कर ली जाती हैं। जयपुर निवासियों को याद होगा कि पिछले सरकारों ने किस तरह सीकर रोड पर सरकारी ट्रोमा अस्पताल और मानसरोवर में मेट्रो मास बना कर चांदी की थाली में निजी हाथों को परोस दीं। पिछली सरकारें भ्रष्ट तिकड़ी के मायाजाल में फंसती आई हैं। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठे जमीन से जुड़े नेता हैं, उम्मीद है, इस योजना पर आगे बढ़ने से पहले आप ठहर कर पुनर्विचार करेंगे। पहले भी सरकारें इसी तरह जयपुर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाती रही हैं। एक बार अधिकार मिलने के बाद अफसर कभी ‘साइंस सिटी’, कभी ‘स्पोर्ट्स सिटी’ और कभी ‘नया जयपुर’ के नाम पर लूट-खसोट की नई-नई योजनाएं लाते हैं। योजनाएं तो पूरी नहीं हो पाती, अफसरों के नए-नए फॉर्म हाउस बन जाते हैं। बिना सोचे-समझे, अध्ययन कराए, विशेषज्ञों की राय लिए इस तरह के मनमाने फैसले करना सरकारों और अफसरशाही की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। विशेषकर अंग्रेजी मानसिकता वाली कार्यपालिका न तो न्यायपालिका को कुछ समझती है न विधायिका को। जलग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने, परकोटे में अवैध इमारतें बनवाने, यातायात व्यवस्था सुधारने, सड़कों के गड्ढे भरने, अस्पतालों की व्यवस्था सही करने जैसे पचासों मामलों में न्यायपालिका के फैसलों अफसर कूड़ेदान में डाल चुके हैं। कार्रवाई तो दूर नोटिस तक तामील नहीं होते।