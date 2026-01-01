आपकी बात: ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?

स्थानीय भाषा में वित्तीय साक्षरता दें

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर काफी कम है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाएं वित्तीय नियोजन, स्मार्ट बचत, ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि को नहीं समझ पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी, बैंक सखी, वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सूक्ष्म वित्त, वित्तीय नियोजन, घरेलू बजट और बचत के महत्त्व को समझाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सरल और सचित्र शैक्षिक सामग्री तैयार की जानी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए, महिला सशक्तिकरण केंद्रों और ग्राम सभाओं में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित कर वित्तीय साक्षरता को बढावा दिया जा सकता है। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली