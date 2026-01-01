सेहत का ऑडिट: जब कैलेंडर बदले तो नजरिया भी बदले

हम बिस्तर पर लेटने के बाद भी सोने की बजाय, एक के बाद एक 'रील्स' या 'शॉट्र्स' सरकाते रहते हैं। यह लत हमारे दिमाग में डोपामाइन का ऐसा चक्रव्यूह रचती है जो मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित रखता है, जिससे हमें वह गहरी नींद (डीप स्लीप) नहीं मिल पाती, जो हमारे स्वास्थ्य का आधार स्तंभ है। हमें यह कठोर व्रत लेना होगा कि सोने से कम से कम एक घंटा पहले हम इस डिजिटल दुनिया का द्वार बंद कर देंगे और अपने दिमाग को शांत होने का मौका देंगे। अब वक्त आ गया है कि हम 'डिजिटल फास्टिंग' की नई अवधारणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब मानसिक शांति के लिए तकनीक का त्याग अनिवार्य हो गया है। सप्ताह में कम से कम एक दिन या दिन में कुछ घंटे ऐसे जरूर हों जब हम पूरी तरह 'ऑफलाइन' हों। यह वह समय हो जब हम किसी स्क्रीन को नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों की आंखों में देखकर बात करें, बच्चों के साथ खेलें या बस खामोश बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। यह डिजिटल डिटॉक्स आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं होगा और रिश्तों में आई दूरी को पाटने का काम करेगा। हमारी जिम्मेदारियां केवल खुद तक सीमित नहीं हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी यानी हमारे बच्चे भी इस कृत्रिम दुनिया के कैदी बनते जा रहे हैं, जो एक चिंताजनक विषय है। हमें अपने बच्चों को 'वाई-फाई' जोन से जबरदस्ती निकालकर 'नेचर' जोन में ले जाना होगा। बच्चों का प्रकृति के सानिध्य में खेलना, मिट्टी में हाथ सानना, साइकिल चलाना और खुले आसमान के नीचे सूर्य के प्रकाश में व्यायाम करना, यह केवल खेल नहीं है, बल्कि उनके समग्र शारीरिक और मानसिक विकास की अनिवार्यता है। प्रकृति के पास वह जादू है, जो तनाव को सोख लेता है और आंखों की रोशनी से लेकर मन की एकाग्रता तक, सब कुछ संवार देता है। यह याद रखें कि काम केवल आजीविका का साधन है, जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं।