ये कैसा ‘ मीडिया’ जो खबरें ब्रेक ही नहीं कर पाता! नए साल में टूटना चाहिए ये ढर्रा

मीडिया में खबरों के लिए सूत्रों का बड़ा महत्व रहा है, पत्रकार नेता-मंत्रियों से रिश्ते बढ़ाते हैं ताकि ब्रेकिंग खबरें दूसरों तक पहुंचने से पहले उनसे होकर गुजरें। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता बनी रहे और वह खुद को 'सबसे तेज' भी साबित कर सकें। हालांकि, अब पूरा सिस्टम गड़बड़ाया सा लगता है। ब्रेकिंग खबरें डायरेक्ट रूट अपना रही हैं और मीडिया को खुद को सबसे तेज बताने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो सवाल है कि जब इस दौर में मीडिया को सत्ता के बेहद करीब बताया जा रहा है, तो इस नजदीकी का क्या मतलब? मीडिया सरकार से जुड़ी खबरें ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब यह उसकी अक्षमता है, लाचारी है या कोई अघोषित आदेश, कौन जाने! पर उम्मीद की लौ अभी भी बाकी है, नए साल में हो सकता है कि मीडिया को लेकर इस दृष्टिकोण में बदलाव नजर आए और मीडिया अपने मूल कार्य पर लौटता हुआ दिखे।