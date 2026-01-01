भीतर की शक्ति जगाएं, आध्यात्मिक ऊर्जा से करें नववर्ष का शंखनाद

गत वर्ष के आपके ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे जो अभी पूरे नहीं हुए होंगे, जिन्हें आप इस वर्ष पूरा करना चाहेंगे और जिनके लिए आप नई रूपरेखा भी तैयार कर रहे होंगे। ऐसे बहुत से सपने होंगे, जिन्हें आप पिछले साल पूरा नहीं कर पाए लेकिन इस वर्ष आप पूरा करना चाहेंगे और मैं ये बात आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए अगर आप प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का हाथ पकड़ेंगे तो निश्चित ही आपके सभी सपने साकार होंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। हो सकता है शुरुआत में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़े लेकिन विश्वास रखिए आध्यात्मिकता आपको ऐसी ऊर्जा देगी, जिससे आप अपने जीवन की सारी मुश्किलों को बड़ी ही आसानी से पार कर लेंगे। मैं आपको बड़ा ही सुनहरा मूलमंत्र दे रहा हूं जब भी आपको लगे कि कठिनाइयों के समय कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब बस, अपने अंदर बैठे ईश्वर से संवाद कीजिए, वे अवश्य ही आपको रास्ता दिखाएंगे। भगवान हम सब के अंदर बसते हैं। वे हमारा हर कार्य देख रहे हैं, लेकिन सामाजिक द्वंद्वों के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते और उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पाते। यकीन मानिए, जैसे ही हम अपने भगवान से प्रार्थना के द्वारा अपने भावों को स्पष्ट करेंगे, वैसे ही वे हमें आगे बढऩे का मार्ग दिखाएंगे। प्रार्थना तो एक माध्यम है ईश्वर से जुडऩे का, आध्यात्मिकता हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है और जीवन में आगे बढऩे का मार्ग प्रशस्त करती है।