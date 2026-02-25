Udaipur: ‘प्रेमी के साथ रहूंगी…’, ADM के सामने बेटी ने दिया बयान तो बेसुध हुई मां, पुलिस की गाड़ी के सामने लेटी

बेसुध हुई मां की फोटो: पत्रिका
High Voltage Drama In Love Affair: उदयपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया जहां एक युवती ने प्रशासन के सामने अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। उसके बयान के बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर उसकी मां ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया और पुलिस वाहन के आगे लेट गई। घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
प्रताप नगर थाना पुलिस युवती को बयान दर्ज कराने के लिए एडीएम के समक्ष लेकर पहुंची थी। पूछताछ के दौरान युवती ने स्पष्ट कहा कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहना चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है। युवती के बयान के बाद पुलिस उसे अपनी सुरक्षा में लेकर बाहर लाई।
जैसे ही युवती पुलिस वाहन में बैठकर रवाना होने लगी उसकी मां भड़क उठी। वह पुलिस की गाड़ी के सामने सड़क पर लेट गई और बेटी को रोकने की कोशिश करने लगी। मां लगातार चिल्लाकर बेटी से रुकने की गुहार लगाती रही और बेसुध हो गई परिजन और वहां मौजूद लोग उसे संभालते नजर आए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाकर सड़क से हटाया। काफी मशक्कत के बाद रास्ता खाली कराया गया और पुलिस युवती को लेकर वहां से रवाना हो गई।
थानाधिकारी के अनुसार युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने युवती और युवक दोनों को दस्तयाब किया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है और वे शादी करना चाहते हैं। बाद में युवती को ADM के सामने पेश किया जहां उसने अपनी सहमति का बयान दिया।
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
