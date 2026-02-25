Udaipur: ‘प्रेमी के साथ रहूंगी…’, ADM के सामने बेटी ने दिया बयान तो बेसुध हुई मां, पुलिस की गाड़ी के सामने लेटी

जैसे ही युवती पुलिस वाहन में बैठकर रवाना होने लगी उसकी मां भड़क उठी। वह पुलिस की गाड़ी के सामने सड़क पर लेट गई और बेटी को रोकने की कोशिश करने लगी। मां लगातार चिल्लाकर बेटी से रुकने की गुहार लगाती रही और बेसुध हो गई परिजन और वहां मौजूद लोग उसे संभालते नजर आए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाकर सड़क से हटाया। काफी मशक्कत के बाद रास्ता खाली कराया गया और पुलिस युवती को लेकर वहां से रवाना हो गई।