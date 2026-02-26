Rashmika-Vijay Wedding : उदयपुर में आज होगी विजय-रश्मिका की शाही शादी, शुभकामना संदेश में पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

कपल ने हल्दी और मेहंदी फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। पीले और नारंगी फूलों से सजा मंडप, गुलाब की पंखुड़ियों से बना खास बैठका और चारों ओर हरियाली के बीच तैयार किया वेन्यू शाही अंदाज को दर्शाता है। टेबल डेकोरेशन में पीले प्रिंटेड कपड़े, रतन की कुर्सियां और फूलों की सादगी भरी सजावट नजर आई। फ्लोरल कार्ड में ‘रुशी’ और ‘विजय’ नाम भी दिखे, जो कपल के निकनेम बताए जा रहे हैं।