Rajasthan Panchayat Elections : पुनर्गठन के बाद बने नए समीकरण, चौपालों पर गूंज रही सियासी बातें

पं.स. - पुरुष - महिला - कुल

गढ़ी 49453 48581 98034

अरथूना 41737 411176 82913

सरेड़ी बड़ी 21125 20907 42032

गनोड़ा 35408 34822 70230

घाटोल 74811 75889 150702

बागीदौरा 46565 46147 92712

गांगड़तलाई 42022 41264 83286

आनंदपुरी 30553 29422 59976

नाहरपुरा 25590 24033 49624

सज्जनगढ़ 35598 35187 70785

डूंगरा छोटा 33595 33348 66946

बांसवाड़ा 66406 68327 134733

छोटी सरवन 35442 34593 70035

तलवाड़ा 30602 30802 61404

कुशलगढ़ 46888 47270 94158

छोटी सरवन 23309 23603 46912

कुल 639104 635371 1274482

(गतवर्ष की तुलना में 1 लाख 37 हजार 284 मतदाता बढ़े हैं।)