PM Modi Ajmer Visit : पीएम मोदी 28 फरवरी को आएंगे अजमेर, सुबह 6 बजे से भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ें

1- मांगलियावास तिराहा से नसीराबाद रोड पर डायवर्जन 28 फरवरी सुबह 6 बजे से शुरू होगा। ब्यावर रोड से अजमेर, जयपुर की तरफ जाने वाले भारी वाहन मांगलियावास से नसीराबाद तिराहा होते हुए जयपुर की ओर जा सकेंगे।

2- नसीराबाद जयपुर बाइपास तिराहे से जयपुर रोड पर डायवर्जन-ब्यावर रोड एवं भीलवाडा रोड से अजमेर की तरफ आने वाले भारी वाहन नसीराबाद बाइपास दिलवाडा पुलिया से श्रीनगर-जयपुर की ओर डायवर्ट किए जाएंगे।

3- किशनगढ़ जयपुर रोड से अजमेर ब्यावर रोड की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को किशनगढ़ बाइपास से श्रीनगर, नसीराबाद बाइपास की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

4- मकराना तिराहा से डायवर्जन-हनुमानगढ़ मेगा हाइवे रूपनगढ़ रोड से अजमेर ब्यावर रोड की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को मकराना चौराहा से नसीराबाद बाइपास की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

5- रूपनगढ से नरेना, जयपुर रोड पर डाइवर्जन-परबतसर से किशनगढ़ की ओर जाने वाले भारी वाहनों को रूपनगढ़ तिराहा से नरेना जयपुर की तरफ निकलेगा।

6- फरासिया फाटक तिराहा से जयपुर रोड पर डायवर्जन-किशनगढ़ रोड से अजमेर रोड की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को मकराना चौराहा किशनगढ़ की ओर भिजवाया जाएगा।

7- थांवला तिराहा से जयपुर रोड पर डायवर्जन-नागौर रोड से अजमेर की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को थांवला तिराहा से हरसौर, भकरी, बाजवास, परबतसर होते हुए रूपनगढ़ की ओर निकाला जाएगा।

8- कडैल चौराहा से परबतसर रोड पर डायवर्जन- नागौर रोड से अजमेर की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को कडेल चौराहे से परबतसर होते हुए रुपनगढ से नरेना, जयपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

9- घूघरा गांव लाडपुरा तिराहा डाइवर्जन-अजमेर शहर से जयपुर की तरफ जाने वाले चौपहिया वाहनों को घूघरा गांव से लाडपुरा रोड की ओर भिजवाया जाएगा।

10- लाडपुरा तिराहा जयपुर बाइपास पर डायवर्जन-अजमेर शहर व ब्यावर रोड से जयपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को ब्यावर रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।