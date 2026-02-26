Rajasthan Viral Video: राजस्थान की गलियों में ‘दादियों का बाइक धमाल’, पारंपरिक वेशभूषा पहने एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हुए 4 बुजुर्ग

4 Elder People Bike Ride: राजस्थान के अजमेर से एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा पहने 3 बुजुर्ग महिलाएं और एक बुजुर्ग पुरुष एक ही बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं। इस अनोखे नजारे को देखकर लोग हैरान रह गए और वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है।