Ajmer Murder: पिता ने 4 साल के बेटे का किया मर्डर, तीनों बच्चों को घुमाने के बहाने कुएं में फेंका, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

फारूकी ने बताया कि कोर्ट में मामले से जुड़े 25 गवाह व 26 दस्तावेज में पेश किए। गवाहों की समय पर पेशी सुनिश्चित करने में थाना स्तर पर सतर्कता बरती गई। पुलिस उप अधीक्षक दरगाह लक्ष्मणराम भाकर, गंज थानाप्रभारी महावीरसिंह राठौड़ और हेड कांस्टेबल हनुमान प्रसाद ने प्रकरण के केस ऑफिसर स्कीम में चयन पर गवाह को समय पर साक्षी कराने, समय पर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कोशिश की। कोर्ट में दोनों नाबालिग पुत्रियों की गवाही को महत्वपूर्ण और ठोस आधार माना गया। जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।