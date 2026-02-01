Ajmer Crime: ‘हमदर्द’ बनकर मदद का दिया भरोसा और दे गए जीवनभर का दर्द, बैक-टू-बैक 2 महिलाओं से ठगी

उन्होंने पप्पूदेवी को बढ़ती चोरी की वारदातों में गहने पहनकर घर से नहीं निकलने की नसीहत देकर गहने खोलकर अपने पास रखने की सलाह दी। आरोपियों के झांसे में आई पप्पूदेवी ने भी गले में पहना मांदलिया और कान के टॉप्स खोल दिए। शातिर ने नोटों के बंडल का पारदर्शी बॉक्स व थैली में गहने डालकर थमा दिए। गहने की थैली थमाने के बाद आरोपी तेजगति में जीसीए चौराहा की तरफ निकल गए।