विधानसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता, अजमेर दरगाह के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की संभावना

Illegal Immigrants: अजमेर. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सख्त पुलिसिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए भू-माफिया, अतिक्रमणकारियों, अराजक तत्वों और घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में अजमेर उत्तर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दरगाह क्षेत्र के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या नागरिकों की उपस्थिति की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में पुलिस को पूरी सतर्कता बरतते हुए अभियान चलाकर एक भी घुसपैठिया नहीं बचने देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार ऐसे तत्व आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिससे शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है।