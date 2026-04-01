Bangladeshi Arrested: राजस्थान STF की बड़ी कार्रवाई; अजमेर दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

अजमेर। जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को एक और सफलता मिली है। बुधवार को टीम ने दरगाह क्षेत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो जांच में बांग्लादेशी नागरिक निकला। इस कार्रवाई के साथ ही शहर में अब तक 56 बांग्लादेशी नागरिकों को दस्तयाब किया जा चुका है।