Ajmer Crime-दुष्कर्म का आरोपी रेजीडेंट डॉक्टर व ई-मित्र संचालक गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गम्भीर मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेजीडेंट डॉक्टर और ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। वारदात में शर्मनाक पहलू यह रहा कि रेजीडेंट डॉक्टर व ई-मित्र संचालक ने खुद से आधी उम्र की नाबालिग को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सवा साल तक शोषण किया।

थानाप्रभारी अरविन्द सिंह चारण ने बताया कि 11 अप्रेल को नाबालिग पीडि़ता की बहन ने शिकायत देकर छोटी बहन के साथ बलात्कार, ब्लैकमेल करने व मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रकरण में पुलिस टीम ने 24 घंटे के भीतर पीडि़ता का मेडिकल, पुलिस व अदालत में कलमबद्ध बयान की प्रक्रिया को पूरा कर आरोपी जालौर के सायला, उम्मेदाबाद हाल वाटिका प्राइड निवासी रेजीडेंट डॉक्टर कैलाश कुमार जीनगर (32) व दूसरे आरोपी ई-मित्र संचालक तोपदड़ा, पटेलनगर निवासी कुशाल चौहान(30) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को सोमवार सुबह अदालत में पेशकर पुलिस रिमांड पर लिया है।