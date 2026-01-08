Banswara: माही बांध में कूदने से पहले प्रॉपर्टी कारोबारी ने बेटे को भेजा दर्दभरा वीडियो, बांसवाड़ा पुलिस ने बचाई जान

बेसुध व्यापारी की जांच करता चिकित्सक। फोटो- पत्रिका
बांसवाड़ा/रतलाम। रतलाम के एक प्रॉपर्टी कारोबारी ने माही बांध के गेमन पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की, इससे पहले उसने एक भावुक वीडियो बनाकर अपने बेटे को भेजा था। वीडियो में उसने कारोबार में हुए नुकसान का जिक्र किया और परिवार का ध्यान रखने की बात कही।
बेटे ने वीडियो देखने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। समय रहते बांसवाड़ा पुलिस से संपर्क किया गया और रतलाम की टीम भी सक्रिय हुई। इसके बाद कारोबारी संतोष (45) पुत्र मोहनलाल तेली को नदी में तलाशकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल उसका इलाज बांसवाड़ा में चल रहा है।
बचाव अभियान डीएसपी गोपीचंद मीणा के निर्देशन में आंबापुरा थानाधिकारी रमेशचंद्र मीणा की टीम ने चलाया। रेस्क्यू में एएसआई प्रकाशचंद्र, विठलदत्त, कांस्टेबल सुभाषचंद्र, प्रकाशचंद्र, शंकरलाल, दिग्पाल सिंह, कैलाश पाटीदार, चालक कांस्टेबल कमलसिंह सहित स्थानीय नाविक लसु पुत्र कलु निनामा, कलजी पुत्र हाउजी निनामा और हरदार पुत्र हकरू निनामा शामिल रहे।
पुलिस के अनुसार 7 मिनट के वीडियो में कारोबारी बेटे से कह रहा था कि वह बहुत दूर चला जाएगा। उसने कहा कि प्रॉपर्टी में भारी नुकसान हो गया है और रोज 1-2 हजार रुपए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसने बेटे से मां का ध्यान रखने को कहा और बताया कि मकान बेचकर मां के गहने छुड़वा लेना। उसने कहा कि वह अपने खराब कर्मों के चलते मजबूरी में जा रहा है और उसकी इच्छा नहीं थी।
वीडियो में उसने आगे बताया कि दीदी का ध्यान रखना, शर्मा जी के पास कागजात तैयार हैं और समय मिलने पर रजिस्ट्री करवा लेना। उसने बताया कि ज्वेलर के पास कुछ रुपए रखे हैं और उन्हें छुड़वाने में मुकेश सोनी मदद कर सकता है। इसके अलावा सोनू के पास भी कुछ गहने हैं और पालीवाल मार्केट की एक दुकान में करीब साढ़े तीन लाख रुपए के गहने रखे बताए।
यह वीडियो भी देखें
व्यापारी का बेटा मंगलवार शाम को घबराते हुए थाने पहुंचा। उसने वीडियो दिखाया और लोकेशन पता चलते ही बांसवाड़ा पुलिस को सूचना दी गई। आंबापुरा थाना पुलिस ने रात में माही नदी में सर्च कर व्यापारी को सुरक्षित निकाल लिया। फिलहाल उसका उपचार जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग