Banswara: माही बांध में कूदने से पहले प्रॉपर्टी कारोबारी ने बेटे को भेजा दर्दभरा वीडियो, बांसवाड़ा पुलिस ने बचाई जान

पुलिस के अनुसार 7 मिनट के वीडियो में कारोबारी बेटे से कह रहा था कि वह बहुत दूर चला जाएगा। उसने कहा कि प्रॉपर्टी में भारी नुकसान हो गया है और रोज 1-2 हजार रुपए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसने बेटे से मां का ध्यान रखने को कहा और बताया कि मकान बेचकर मां के गहने छुड़वा लेना। उसने कहा कि वह अपने खराब कर्मों के चलते मजबूरी में जा रहा है और उसकी इच्छा नहीं थी।