जयपुर में बड़ा हादसा: रेस्टोरेंट की छत गिरी, मची अफरा-तफरी, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा

जयपुर। राजधानी जयपुर में बुधवार रात को बड़ा हादसा हो गया। सांगानेर पुलिया के पास एक रेस्टोरेंट की छत अचानक ढह गई। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही सांगानेर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब 7.30 बजे हरिशंकर भोजनालय के पिछले हिस्से की पट्टियों से बनी छत अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय रेस्टोरेंट में कई ग्राहक और कर्मचारी मौजूद थे। छत गिरते ही अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर सांगानेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जेसीबी मशीन मंगवाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।
हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मौके पर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
