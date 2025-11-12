जयपुर में बड़ा हादसा: रेस्टोरेंट की छत गिरी, मची अफरा-तफरी, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा

जयपुर। राजधानी जयपुर में बुधवार रात को बड़ा हादसा हो गया। सांगानेर पुलिया के पास एक रेस्टोरेंट की छत अचानक ढह गई। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही सांगानेर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।