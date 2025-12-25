जयपुर में विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का दर्ज कराया मुकदमा

पुलिस के अनुसार श्वेता की शादी जुलाई 2024 में फतेहपुर शेखावाटी निवासी नरेश सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उस पर अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बना रहे थे। प्रताड़ना से तंग आकर करीब एक महीने पहले वह अपने बेटे के साथ पीहर गई थी। पति के पास लौटने के बाद 21 दिसंबर की शाम उसने घर में रखी गेहूं की टंकी से जहरीला पदार्थ निकाला और कमरे में जाकर उसका सेवन कर लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी।