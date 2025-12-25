Jhunjhunu: 538 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर 8 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 26.90 लाख रुपए ठगे

पूरा घटनाक्रम 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच चला। डर के मारे पीडि़त ने परिवार के किसी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। ठगी का खुलासा तब हुआ, जब 22 दिसंबर को अंतिम किस्त के रूप में 5 लाख 80 हजार रुपए ट्रांसफर करने की ई-मेल पीड़ित की बेटी सुचिता की मेल आईडी पर पहुंची। संदेह होने पर उसने पिता से सवाल किए, तब जाकर मामला सामने आया। इसके बाद परिजन झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ पहुंचे और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।