झुंझुनू

Jhunjhunu: 538 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर 8 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 26.90 लाख रुपए ठगे

नवलगढ़ शहर के एक व्यापारी को 538 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर साइबर ठगों ने 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उससे 26 लाख 90 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली।

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Dec 25, 2025

डिजिटल अरेस्ट

डिजिटल अरेस्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Patrika)

झुंझुनूं। नवलगढ़ शहर के एक व्यापारी को 538 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर साइबर ठगों ने 8 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उससे 26 लाख 90 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठग ने खुद को सीबीआई मुंबई ब्रांच का आईपीएस अधिकारी प्रदीप सांवंत बताते हुए नवलगढ़ निवासी प्रदीप कुमार सिंगड़ोदिया पुत्र शुभकरण सिंगड़ोदिया को अपने जाल में फंसाया।

पूरा घटनाक्रम 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच चला। डर के मारे पीडि़त ने परिवार के किसी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। ठगी का खुलासा तब हुआ, जब 22 दिसंबर को अंतिम किस्त के रूप में 5 लाख 80 हजार रुपए ट्रांसफर करने की ई-मेल पीड़ित की बेटी सुचिता की मेल आईडी पर पहुंची। संदेह होने पर उसने पिता से सवाल किए, तब जाकर मामला सामने आया। इसके बाद परिजन झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ पहुंचे और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

538 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट

नवलगढ़ थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, प्रदीप सिंगड़ोदिया उस समय अजमेर में अपने पुत्र राहुल के पास थे। 15 दिसंबर को उन्हें फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह सीबीआई मुंबई ब्रांच से आईपीएस प्रदीप सांवंत बोल रहा है। आपके नाम से केनरा बैंक मुंबई में खाता खुला है, जिसमें 538 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।

ठग ने दावा किया कि इस अवैध लेनदेन में नरेश गोयल शामिल है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही प्रदीप सिंगड़ोदिया, उनके पुत्र और पुत्रवधू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कही। इसके बाद अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉल कर लगातार दबाव बनाया गया। ठगों के डर से प्रदीप 16 दिसंबर को अजमेर से नवलगढ़ लौट आए और ठगों के कहे अनुसार करने लगे।

तीन बैंकों से निकाले 26.90 लाख

डिजिटल अरेस्ट के दौरान पीडि़त से अलग-अलग खातों में रुपए ट्रांसफर करवाए गए। 18 दिसंबर को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक्सिस बैंक खाते में 15.10 लाख। झुंझुनूं केंद्रीय सहकारी बैंक से एसबीआई खाते में 6 लाख। 22 दिसंबर को एसबीआई से कोटक महिंद्रा बैंक खाते में 5.80 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए।

इनका कहना है

पीडि़त की रिपोर्ट के तुरंत बाद पुलिस ने खातों की ट्रैकिंग शुरू कर दी है। ठगी गई रकम में से करीब 5 से 6 लाख रुपए होल्ड करवा लिए गए हैं। शेष राशि रिकवर करने के लिए हमारी पुलिस टीम गंभीरता से जुटी हुई है।
-अजय सिंह, थानाधिकारी नवलगढ़

25 Dec 2025 12:53 pm

