आपकी बात: एआइ के उपयोग से लोगों की जीवनशैली में आ रहे बदलावों को लेकर आपके क्या विचार हैं?

एआइ नियंत्रण पर शोध जरूरी

एआइ एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की हर क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं। यह सदुपयोग के रूप में तो बढ़िया है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तो यह मानव के लिए चिंता का कारण बन जाती हैं। ज्यादातर लोगों का दिन इसकी सहायता से कट रहा है। लेकिन इसकी खोज मानव ने की है फिर यह इंसान पर हावी कैसे हो रही है यह सोचने की बात है। रचनात्मक कार्य जैसे लेखन में इंसान अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए इसकी जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो बेहतर परिणाम और मन को अलग ही आनंद आएगा। अब एक ऐसी खोज की जरूरत है जिससे मानव एआइ का दुरुपयोग न कर सके। - निर्मला शर्मा