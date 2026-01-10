10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बांसवाड़ा

अपनी जान से खेल रहे लोग, 16 सीटर में 60 यात्री, जीप के हर कोने पर लटकी सवारियां, Viral Video से मचा हडकंप

बांसवाड़ा के आनंदपुरी में 16 सीटर जीप में 60 सवारियों का वीडियो वायरल। जीप में महिलाओं और बच्चों की जान खतरे में। परिवहन विभाग ने कार्रवाई कर ओवरलोड वाहनों के चालान काटे।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Ankit Sai

Jan 10, 2026

Overloaded Jeep

Overloaded Jeep फोटो-पत्रिका

बांसवाड़ा: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं। वीडियो में 16 सीटों वाली जीप में करीब 60 यात्री लटके हुए नजर आए। अंदर की सभी सीट भर गई तो यात्री बाहर बोनट पर, छत पर, स्टेपनी पर और यहां तक कि ड्राइवर के दरवाजे पर भी लटकर यात्रा कर रहे थें।

यात्रियों की जान जोखिम में

वीडियों में साफ दिखाई दे रहा है कि जीप में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस खतरनाक सफर का हिस्सा बने थे। जीप का ड्राइवर बेफिक्र होकर गाड़ी को तेज रफ्तार में चला रहा था। गाड़ी को ड्राइवर इस प्रकार से चला रहा था की उसे बच्चों और महिलाओं की जान की कोई परवाह ही नहीं हो। जानकारी के अनुसार यह इलाका आदिवासी बहुल का है। जहां रोडवेज बसों और दूसरे सार्वजनिक वाहनों की कमी है। इसी वजह से लोग मजबूरी में ऐसी जोखिम भरी सवारी करने को मजबूर हैं।

ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने इलाके में छापेमारी की और कई ओवरलोडेड वाहनों के चालान काटे हैं। डीटीओ पंकज शर्मा ने बताया कि परिवहन साधनों की कमी के चलते ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज वीरभद्र सिंह ने कहा कि पहले भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी बिना किसी नरमी के एक्शन लिया जाएगा। ये घटना एक बार फिर बताती है कि दूर-दराज के इलाकों में बेहतर परिवहन व्यवस्था की कितनी जरूरत है। आखिरकार कब तक लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह रोज सफर करते रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Pali Murder: अवैध संबंधों के शक में 4 बच्चों के पिता की सिर कुचलकर निर्मम हत्या, इलाके में मची सनसनी
पाली
Murder, Murder in Pali, Murder of youth, Murder of youth in Pali, Illicit relationship, Murder in illicit relationship, Pali News, Rajasthan News, मर्डर, मर्डर इन पाली, युवक की हत्या, पाली में युवक की हत्या, अवैध संबंध, अवैध संबंधों में हत्या, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / अपनी जान से खेल रहे लोग, 16 सीटर में 60 यात्री, जीप के हर कोने पर लटकी सवारियां, Viral Video से मचा हडकंप

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways : राजस्थान रोडवेज का नया प्रयोग, रिटायर परिचालकों के लिए नई योजना ‘स्पाई’, मिलेगा फिक्स पारिश्रमिक

Rajasthan Roadways new initiative retired conductors new scheme Spy offering a fixed remuneration
बांसवाड़ा

Banswara: माही बांध में कूदने से पहले प्रॉपर्टी कारोबारी ने बेटे को भेजा दर्दभरा वीडियो, बांसवाड़ा पुलिस ने बचाई जान

Mahi Dam, suicide in Mahi Dam, businessman suicide in Mahi Dam, suicide attempt, suicide attempt in Mahi Dam, Banswara News, Rajasthan News, माही बांध, माही बांध में सुसाइड, माही बांध में कारोबारी की सुसाइड, सुसाइड की कोशिश, माही बांध में सुसाइड की कोशिश, बांसवाड़ा न्यूज, राजस्थान न्यूज
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा: बस ड्राइवर को सीने में उठा दर्द, 20 मिनट में अस्पताल पहुंचाया, बची जान

बांसवाड़ा

PM Surya Ghar Yojana : रूफ टॉप सोलर योजना में बांसवाड़ा बहुत पीछे, आखिर क्या है वजह?

PM Surya Ghar Yojana in Rajasthan Banswara faces crisis in rooftop solar scheme What is reason
बांसवाड़ा

Vijay Hazare Trophy : नित्य पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बांसवाड़ा का नाम किया रोशन, पहले ही मैच में जड़ा शतक

Vijay Hazare Trophy Nitya Pandya century in his very first match glory to Banswara Baroda team to victory against Hyderabad
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.