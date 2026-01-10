अपनी जान से खेल रहे लोग, 16 सीटर में 60 यात्री, जीप के हर कोने पर लटकी सवारियां, Viral Video से मचा हडकंप

वीडियों में साफ दिखाई दे रहा है कि जीप में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस खतरनाक सफर का हिस्सा बने थे। जीप का ड्राइवर बेफिक्र होकर गाड़ी को तेज रफ्तार में चला रहा था। गाड़ी को ड्राइवर इस प्रकार से चला रहा था की उसे बच्चों और महिलाओं की जान की कोई परवाह ही नहीं हो। जानकारी के अनुसार यह इलाका आदिवासी बहुल का है। जहां रोडवेज बसों और दूसरे सार्वजनिक वाहनों की कमी है। इसी वजह से लोग मजबूरी में ऐसी जोखिम भरी सवारी करने को मजबूर हैं।