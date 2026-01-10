अपनी जान से खेल रहे लोग, 16 सीटर में 60 यात्री, जीप के हर कोने पर लटकी सवारियां, Viral Video से मचा हडकंप

Overloaded Jeep फोटो-पत्रिका
बांसवाड़ा: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं। वीडियो में 16 सीटों वाली जीप में करीब 60 यात्री लटके हुए नजर आए। अंदर की सभी सीट भर गई तो यात्री बाहर बोनट पर, छत पर, स्टेपनी पर और यहां तक कि ड्राइवर के दरवाजे पर भी लटकर यात्रा कर रहे थें।
वीडियों में साफ दिखाई दे रहा है कि जीप में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस खतरनाक सफर का हिस्सा बने थे। जीप का ड्राइवर बेफिक्र होकर गाड़ी को तेज रफ्तार में चला रहा था। गाड़ी को ड्राइवर इस प्रकार से चला रहा था की उसे बच्चों और महिलाओं की जान की कोई परवाह ही नहीं हो। जानकारी के अनुसार यह इलाका आदिवासी बहुल का है। जहां रोडवेज बसों और दूसरे सार्वजनिक वाहनों की कमी है। इसी वजह से लोग मजबूरी में ऐसी जोखिम भरी सवारी करने को मजबूर हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने इलाके में छापेमारी की और कई ओवरलोडेड वाहनों के चालान काटे हैं। डीटीओ पंकज शर्मा ने बताया कि परिवहन साधनों की कमी के चलते ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज वीरभद्र सिंह ने कहा कि पहले भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी बिना किसी नरमी के एक्शन लिया जाएगा। ये घटना एक बार फिर बताती है कि दूर-दराज के इलाकों में बेहतर परिवहन व्यवस्था की कितनी जरूरत है। आखिरकार कब तक लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह रोज सफर करते रहेंगे।
