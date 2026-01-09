Pali Murder: अवैध संबंधों के शक में 4 बच्चों के पिता की सिर कुचलकर निर्मम हत्या, इलाके में मची सनसनी

सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक पारस चौधरी, बाली थानाधिकारी परबत सिंह भाटी, सेवाड़ी चौकी प्रभारी महेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह, शंकर देशवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।