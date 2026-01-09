9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पाली

Pali Murder: अवैध संबंधों के शक में 4 बच्चों के पिता की सिर कुचलकर निर्मम हत्या, इलाके में मची सनसनी

पाली जिले के सेवाड़ी कस्बे में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रेम प्रसंग के शक के बीच युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 09, 2026

मृतक सुरेश। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। जिले के बाली थाना क्षेत्र के सेवाड़ी कस्बे में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक का शव शुक्रवार को नदी की पुलिया के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का शक जताया है।

मृतक की पहचान पिपला निवासी सुरेश (30) के रूप में हुई है। वह शादीशुदा था और चार बच्चों का पिता था। परिजनों के अनुसार सुरेश के एक महिला से प्रेम संबंध थे, जिसकी जानकारी महिला के पति को हो गई थी। इसे लेकर पहले भी विवाद हो चुका और सुरेश को चेतावनी दी गई थी।

घर से बाइक लेकर निकला, फिर नहीं लौटा

जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम सुरेश बाइक लेकर घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। शुक्रवार सुबह पुलिस को सेवाड़ी क्षेत्र में शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद बाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

मौके पर एक बाइक खड़ी मिली, जबकि उससे करीब 300 मीटर दूर नदी किनारे सुरेश का शव औंधे मुंह पड़ा था। शव के पास खून से सना एक बड़ा पत्थर भी मिला, जिससे प्रथम दृष्टया पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक पारस चौधरी, बाली थानाधिकारी परबत सिंह भाटी, सेवाड़ी चौकी प्रभारी महेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह, शंकर देशवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

भाई ने जताया प्रेम प्रसंग का शक

मृतक के भाई खीमाराम ने पुलिस को बताया कि सुरेश के प्रेम संबंधों को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाली मोर्चरी में रखवाया।

इन्होंने कहा

प्रथम दृष्टया युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई प्रतीत होती है। घटनास्थल के पास खून से सना बड़ा पत्थर मिला है। प्रेम प्रसंग को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। जांच जारी है।

  • महेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी, सेवाड़ी

09 Jan 2026 07:57 pm

पाली

राजस्थान न्यूज़

