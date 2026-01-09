जोधपुर में ओम बिरला ने कहा- देश के आर्थिक और सामाजिक बदलाव में माहेश्वरी समाज की भूमिका अग्रणी

कार्यक्रम को संबोधित करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। माहेश्वरी महाकुंभ का भव्य आगाज शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने माहेश्वरी समाज के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि यह समाज हमेशा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहा है। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण तक समाज ने संघर्ष और समर्पण के साथ योगदान दिया है।
बिरला ने कहा कि माहेश्वरी समाज की परंपराएं त्याग, सेवा और कल्याण पर आधारित हैं। भगवान शिव द्वारा समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसी परिपाटी पर माहेश्वरी समाज आगे बढ़ रहा है। संख्या में भले समाज छोटा हो, लेकिन प्रतिष्ठा और प्रभाव बहुत बड़ा है। देश आज जिस आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, उसमें समाज की भागीदारी और भूमिका और मजबूत होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इनोवेशन, रिसर्च, तकनीक और प्रोफेशनल क्षेत्रों में यह समाज देश को नई दिशा दे सकता है। वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह समाज से जो पाया है, उसे लौटाए भी। नए आत्मविश्वास और नई सोच के साथ शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और सरकारी सेवाओं जैसे सभी क्षेत्रों में समाज को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
बिरला ने कहा कि जब देश के सभी समाज सामूहिकता और सकारात्मक विचार अपनाते हैं, तभी राष्ट्र प्रगति करता है। आने वाली पीढ़ी को भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि देश में परिवर्तन के समय माहेश्वरी समाज की भूमिका प्रभावशाली दिखे।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह महाकुंभ वैश्विक चेतना और भविष्य की दिशा तय करने वाला आयोजन है। उद्योग, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में माहेश्वरी समाज पहले से ही सक्रिय है और तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम मिला रहा है। यह आयोजन नई चेतना का सृजन करेगा और प्रोफेशनल नेटवर्किंग, महिला सशक्तिकरण तथा समाज की चुनौतियों के समाधान का मजबूत मंच बनेगा।
लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा कि भारत ने हजारों वर्षों तक विश्व का आर्थिक नेतृत्व किया है और अब फिर से वही समय आ रहा है। इससे पहले पूर्व सांसद गजसिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने बताया कि तीन दिन तक माहेश्वरी महाधिवेशन और माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। महाधिवेशन समाज के लिए आरक्षित रहेगा जबकि एक्सपो में आमजन भी भाग ले सकेंगे। आयोजन में देशभर से 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। पहली बार 12 ज्योर्तिलिंग की थीम पर 12 डोम बनाए गए हैं। स्टार्टअप सेगमेंट पर विशेष फोकस किया गया है।
