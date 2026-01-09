जोधपुर में ओम बिरला ने कहा- देश के आर्थिक और सामाजिक बदलाव में माहेश्वरी समाज की भूमिका अग्रणी

बिरला ने कहा कि माहेश्वरी समाज की परंपराएं त्याग, सेवा और कल्याण पर आधारित हैं। भगवान शिव द्वारा समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसी परिपाटी पर माहेश्वरी समाज आगे बढ़ रहा है। संख्या में भले समाज छोटा हो, लेकिन प्रतिष्ठा और प्रभाव बहुत बड़ा है। देश आज जिस आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, उसमें समाज की भागीदारी और भूमिका और मजबूत होनी चाहिए।