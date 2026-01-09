9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

जोधपुर में ओम बिरला ने कहा- देश के आर्थिक और सामाजिक बदलाव में माहेश्वरी समाज की भूमिका अग्रणी

माहेश्वरी महाकुंभ का आयोजन शुक्रवार को जोधपुर में भव्य रूप से शुरू हुआ। तीन दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर से हजारों लोग भाग ले रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 09, 2026

Maheshwari Mahakumbh, Maheshwari Mahakumbh in Jodhpur, Lok Sabha Speaker Om Birla, Lok Sabha Speaker Om Birla in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, माहेश्वरी महाकुंभ, माहेश्वरी महाकुंभ इन जोधपुर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

कार्यक्रम को संबोधित करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। माहेश्वरी महाकुंभ का भव्य आगाज शुक्रवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने माहेश्वरी समाज के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि यह समाज हमेशा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में अग्रणी रहा है। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण तक समाज ने संघर्ष और समर्पण के साथ योगदान दिया है।

बिरला ने कहा कि माहेश्वरी समाज की परंपराएं त्याग, सेवा और कल्याण पर आधारित हैं। भगवान शिव द्वारा समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान करने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसी परिपाटी पर माहेश्वरी समाज आगे बढ़ रहा है। संख्या में भले समाज छोटा हो, लेकिन प्रतिष्ठा और प्रभाव बहुत बड़ा है। देश आज जिस आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, उसमें समाज की भागीदारी और भूमिका और मजबूत होनी चाहिए।

देश को नई दिशा दे सकता है समाज

उन्होंने कहा कि इनोवेशन, रिसर्च, तकनीक और प्रोफेशनल क्षेत्रों में यह समाज देश को नई दिशा दे सकता है। वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह समाज से जो पाया है, उसे लौटाए भी। नए आत्मविश्वास और नई सोच के साथ शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और सरकारी सेवाओं जैसे सभी क्षेत्रों में समाज को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

बिरला ने कहा कि जब देश के सभी समाज सामूहिकता और सकारात्मक विचार अपनाते हैं, तभी राष्ट्र प्रगति करता है। आने वाली पीढ़ी को भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि देश में परिवर्तन के समय माहेश्वरी समाज की भूमिका प्रभावशाली दिखे।

यह समाधान का मंच होगा : शेखावत

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह महाकुंभ वैश्विक चेतना और भविष्य की दिशा तय करने वाला आयोजन है। उद्योग, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में माहेश्वरी समाज पहले से ही सक्रिय है और तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम मिला रहा है। यह आयोजन नई चेतना का सृजन करेगा और प्रोफेशनल नेटवर्किंग, महिला सशक्तिकरण तथा समाज की चुनौतियों के समाधान का मजबूत मंच बनेगा।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र ने कहा कि भारत ने हजारों वर्षों तक विश्व का आर्थिक नेतृत्व किया है और अब फिर से वही समय आ रहा है। इससे पहले पूर्व सांसद गजसिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

यह वीडियो भी देखें

तीन दिन में 50 हजार से ज्यादा लोग होंगे शामिल

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने बताया कि तीन दिन तक माहेश्वरी महाधिवेशन और माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। महाधिवेशन समाज के लिए आरक्षित रहेगा जबकि एक्सपो में आमजन भी भाग ले सकेंगे। आयोजन में देशभर से 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। पहली बार 12 ज्योर्तिलिंग की थीम पर 12 डोम बनाए गए हैं। स्टार्टअप सेगमेंट पर विशेष फोकस किया गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज की सौगात, सिरोही को मिलेंगी 12 नई बसें, आसान होगा सफर
सिरोही
Rajasthan Roadways, Rajasthan Roadways News, Rajasthan Roadways Latest News, Sirohi Roadways Bus, New Roadways Bus in Sirohi, Sirohi News, Rajasthan News, राजस्थान रोडवेज, राजस्थान रोडवेज न्यूज, राजस्थान रोडवेज लेटेस्ट न्यूज, सिरोही रोडवेज बस, सिरोही में नई रोडवेज बस, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 07:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में ओम बिरला ने कहा- देश के आर्थिक और सामाजिक बदलाव में माहेश्वरी समाज की भूमिका अग्रणी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

MGC-2026: जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ का भव्य आगाज, विश्वभर से जुटे समाजबंधु

Maheshwari convention, Maheshwari convention in Jodhpur, Maheshwari convention in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, माहेश्वरी अधिवेशन, माहेश्वरी अधिवेशन इन जोधपुर, माहेश्वरी अधिवेशन इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur: फिर आमने-सामने हुए पुलिस और अधिवक्ता, माफी मांगने पर अड़े वकील, महिला अधिकारी का इनकार

Police-lawyer clash, Police-lawyer clash in Jodhpur, Police-lawyer clash in Jodhpur court, Jodhpur news, Rajasthan news, Police lawyer car accident, पुलिस-वकील झड़प, पुलिस-वकील झड़प इन जोधपुर, पुलिस-वकील झड़प इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, पुलिस वकील कार एक्सीडेंट
जोधपुर

नाबालिग बेटी से बलात्कार: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, कहा- दया की गुंजाइश नहीं

Rajasthan High Court
जोधपुर

Jodhpur: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार से जोधपुर प्रवास पर, जानें पूरा शेड्यूल

Lok Sabha Speaker Om Birla, Om Birla Jodhpur visit, Om Birla in Jodhpur, Home Minister Amit Shah, Home Minister Amit Shah in Jodhpur, Home Minister Amit Shah Jodhpur visit, Jodhpur News, Rajasthan News, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ओम बिरला जोधपुर विजिट, ओम बिरला इन जोधपुर, गृहमंत्री अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह इन जोधपुर, गृहमंत्री अमित शाह जोधपुर विजिट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur Crime: जोधपुर में युवती को भगाने और नाक काटने के मामले में सनसनीखेज मोड़, अब गैंगरेप का आरोप

gang rape, gang rape in Jodhpur, gang rape in Rajasthan, Jodhpur gang rape news, Rajasthan gang rape rape, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, गैंगरेप, गैंगरेप इन जोधपुर, गैंगरेप इन राजस्थान, जोधपुर गैंगरेप न्यूज, राजस्थान गैंगरेप रेप, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.