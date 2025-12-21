कोटा में पत्रिका ΚΕΥΝΟΤΕ का शुभारंभ, ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर मंथन जारी

फोटो पत्रिका
कोटा। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को कोटा में 'पत्रिका की-नोट' के तहत 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन जारी है। डीसीएम रोड स्थित होटल लोटस अनंता में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं।
मुख्य वकतव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, जैविक खेती में नवाचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुकमचंद पाटीदार और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित रंजन चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पत्रिका की-नोट के इस आयोजन में शहर के आमंत्रित प्रबुद्धजन शामिल हुए हैं।
