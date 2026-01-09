9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सिरोही

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज की सौगात, सिरोही को मिलेंगी 12 नई बसें, आसान होगा सफर

सिरोही रोडवेज आगार को इसी माह 12 नई बसें मिलने जा रही हैं। नई बसों के आने से लंबे समय से बंद कई रूटों पर फिर से बसें चलेंगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।

सिरोही

Rakesh Mishra

Jan 09, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

सिरोही। सिरोही रोडवेज आगार को इसी माह 12 नई बसों की सौगात मिलने वाली है। इन बसों के आगार में शामिल होने से लंबे समय से बंद कई रूटों पर फिर से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। इससे जिले के यात्रियों को राहत मिलेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा।

लंबे समय से बसों की कमी के कारण यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई रूटों पर उन्हें निजी वाहनों से महंगा सफर करना पड़ रहा था। अब रोडवेज सेवाओं के विस्तार से यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। रोडवेज विभाग अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को शीघ्र ही राहत मिलने वाली है।

जिले में 36 बसें संचालित, अब होंगी 48

वर्तमान में सिरोही आगार से 36 बसें संचालित हो रही हैं। नई बसें आने के बाद यह संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी। इससे बंद रूटों पर सेवाएं बहाल होंगी और यात्रियों को समय पर, सुलभ और किफायती परिवहन सुविधा मिल सकेगी। नई बसों के संचालन से जोधपुर, रेवदर, भीनमाल और सांचौर सहित कई प्रमुख रूटों पर रोडवेज बसें चलेंगी।

47 रूटों पर होगा संचालन

12 नई बसें मिलते ही सिरोही आगार से कुल 47 रूटों पर रोडवेज बसें संचालित होंगी। इनमें तीन बसें जोधपुर-आबूरोड, एक अहमदाबाद, दो सांचौर-उदयपुर, एक जालोर, एक नाकोड़ा सहित उदयपुर रूटों पर चलाई जाएंगी। नई बसों के संचालन से आगार की बसें प्रतिदिन करीब 20 हजार किलोमीटर का सफर तय करेंगी।

इनका कहना है

सिरोही आगार को इसी माह 12 नई बसें मिलने जा रही हैं। इनके संचालन से लंबे समय से बंद रूटों पर परिवहन सेवाएं फिर शुरू होंगी। इससे यात्रियों को आवाजाही में काफी राहत मिलेगी।

  • यशवंत राज, मुख्य प्रबंधक, रोडवेज आगार, सिरोही

09 Jan 2026 06:43 pm

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज की सौगात, सिरोही को मिलेंगी 12 नई बसें, आसान होगा सफर

