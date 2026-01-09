Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज की सौगात, सिरोही को मिलेंगी 12 नई बसें, आसान होगा सफर

लंबे समय से बसों की कमी के कारण यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई रूटों पर उन्हें निजी वाहनों से महंगा सफर करना पड़ रहा था। अब रोडवेज सेवाओं के विस्तार से यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। रोडवेज विभाग अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को शीघ्र ही राहत मिलने वाली है।