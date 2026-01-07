Weather Update: माउंट आबू में छाई बर्फ की चादर, न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंचा, भीषण ठंड से हाल-बेहाल

भीषण सर्दी के चलते माउंट आबू में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने से सुबह बाजार देरी से खुले और शाम को लोग जल्दी ही घरों और होटलों में दुबक गए। आमतौर पर देर रात तक रोशन रहने वाले बाजारों में सर्दी के असर से देर शाम को ही सन्नाटा पसर गया। माउंट आबू क्षेत्र के उतरज, शेरगांव, अनादरा सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों को सब्जियां, दूध आदि शहर तक पहुंचाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।