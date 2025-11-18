Rajasthan Weather Update : माउंट आबू में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पहुंचा, राजस्थान में आज शीतलहर का येलो अलर्ट, देखें तस्वीरें

Rajasthan Weather Update : फसलों पर जमने लगी बर्फ की परत। अजमेर में रात का पारा 10 डि़ग्री से भी नीचे पहुंच गया है। अजमेर में तबीजी स्थित एक खेत में सुबह 6.30 बजे ली गई फोटो में गोभी के पत्तों पर जमी बर्फ। फोटो पत्रिका