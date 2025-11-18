Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather Update : माउंट आबू में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पहुंचा, राजस्थान में आज शीतलहर का येलो अलर्ट, देखें तस्वीरें

Rajasthan Weather Update : उत्तरी भारत में हो रहे हिमपात से राजस्थान के कई जिलों में सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। माउंट आबू में सोमवार को न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार अजमेर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, टोंक में आज शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों में देखें राजस्थान में सर्दी का मौसम।

Nov 18, 2025

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update : फसलों पर जमने लगी बर्फ की परत। अजमेर में रात का पारा 10 डि़ग्री से भी नीचे पहुंच गया है। अजमेर में तबीजी स्थित एक खेत में सुबह 6.30 बजे ली गई फोटो में गोभी के पत्तों पर जमी बर्फ। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update : अजमेर में खेत में गोभी के पत्तों पर बर्फ। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update : माउंट आबू। सनसेट वनक्षेत्र में मिट्टी पर जमी बर्फ। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update : माउंट आबू में एक मैदान में घास पर जमी बर्फ। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update : भरतपुर में सर्द मौसम का प्रभाव। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update : सीकर में सोमवार को कड़ाके की सर्दी रही। इस दौरान जयपुर रोड पर छाये हल्के कोहरे से गुजरते लोग। फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update : ठंड से बचाव करते लोग। फोटो पत्रिका

