IIT दिल्ली का नया कमाल: AI अब खुद करेगा लैब में एक्सपेरिमेंट

AI Agent AILA: जयपुर/नई दिल्ली. वैज्ञानिक दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट तैयार किया है, जो इंसानी वैज्ञानिकों की तरह असली लैब एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकता है, चला सकता है और रिजल्ट्स का विश्लेषण कर सकता है।

इसका नाम है AILA (आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट)। ये सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि लैब का पूरा असिस्टेंट है जो बिना इंसानी मदद के काम करता है। डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनी ये तकनीक हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में पब्लिश हुई है। टीम अब इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रही है ताकि विदेशी एआई पर निर्भरता कम हो। ये भारत की साइंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।