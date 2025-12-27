27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IIT दिल्ली का नया कमाल: AI अब खुद करेगा लैब में एक्सपेरिमेंट

Artificially Intelligent Lab Assistant: रिसर्चस ने तैयार किया एजेंट, इंसानी वैज्ञानिकों की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकता है प्लान।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Dec 27, 2025

AI Agent AILA: जयपुर/नई दिल्ली. वैज्ञानिक दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट तैयार किया है, जो इंसानी वैज्ञानिकों की तरह असली लैब एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकता है, चला सकता है और रिजल्ट्स का विश्लेषण कर सकता है।
इसका नाम है AILA (आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट)। ये सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि लैब का पूरा असिस्टेंट है जो बिना इंसानी मदद के काम करता है। डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बनी ये तकनीक हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में पब्लिश हुई है। टीम अब इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रही है ताकि विदेशी एआई पर निर्भरता कम हो। ये भारत की साइंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

AILA कैसे काम करता है?

AILA एक एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क पर आधारित है। रिसर्चर सिंपल इंग्लिश में चैट इंटरफेस पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये उन्हें कोड में बदलकर एक्सपेरिमेंट चलाता है। सबसे बड़ी टेस्टिंग एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप (एएफएम) पर हुई, जो नैनो लेवल पर मटेरियल्स की स्टडी करता है। एएफएम चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सालों की ट्रेनिंग लगती है। लेकिन AILA खुद पैरामीटर्स सेट करता है, रियल-टाइम डिसीजन लेता है और डेटा एनालाइज करता है। पहले पूरा दिन लगने वाला काम अब सिर्फ 7-10 मिनट में हो जाता है।

फायदे और भविष्य

ये तकनीक रिसर्च को कई गुना तेज कर देगी। महंगे इक्विपमेंट का बेहतर इस्तेमाल होगा, नई डिस्कवरी जल्दी होंगी। मटेरियल साइंस, नैनोटेक्नोलॉजी और बायोटेक जैसे फील्ड्स में क्रांति आएगी। टीम लीडर प्रो. एन. एम. अनूप कृष्णन और प्रो. नित्या नंद गोस्वामी ने कहा कि अब एआई सिर्फ लिखता नहीं, साइंस खुद करता है। फर्स्ट ऑथर पीएचडी स्कॉलर इंद्रजीत मंडल ने बताया कि ये उनकी डेली रिसर्च को बहुत आसान बना रहा है।

मुख्य फायदे

  • एक्सपेरिमेंट टाइम में भारी कटौती
  • रियल-टाइम डिसीजन और ऑटोनॉमस ऑपरेशन
  • भारत को एजेंटिक एआई में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा

प्रमुख विशेषताएं

  • एएफएम जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रुमेंट कंट्रोल
  • चैट से कोड जनरेशन
  • इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस

ये भी पढ़ें

चौंकाने वाली खबर: इंसानों से ज्यादा ‘पानी पी’ रहा AI, आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बन सकता है खतरा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 01:40 pm

Published on:

27 Dec 2025 01:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IIT दिल्ली का नया कमाल: AI अब खुद करेगा लैब में एक्सपेरिमेंट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: अपनापन बना रहे

pravah
ओपिनियन

CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल की घोषणा, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होगी नई गौरवगाथा

CM Bhajanlal new announcement Rajasthan primary education Syllabus included new saga of glory Sahibzadas
जयपुर

Jaipur: आमेर फोर्ट की 400 मीटर लंबी दीवार पर दिखेगी गौरवशाली इतिहास की झलक,18.50 करोड़ रुपए होंगे खर्च

जयपुर

Namo Bharat Rapid Rail: दिल्ली से अलवर की राह होगी आसान, 160KM की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन; महज 117 मिनट में पूरा होगा सफर

Namo-Bharat-Rapid-Rail-1
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्मांश प्रवाह माया के जागरण पर

Gulab-Kothari-ji-Article
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.