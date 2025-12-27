Jaipur: आमेर फोर्ट की 400 मीटर लंबी दीवार पर दिखेगी गौरवशाली इतिहास की झलक,18.50 करोड़ रुपए होंगे खर्च

राजस्थान सरकार आमेर महल को एक नई पहचान देने की तैयारी में है। देश-दुनिया से आमेर आने वाले पर्यटकों को अब केवल दिन के उजाले में किले की भव्यता देखने को नहीं मिलेगी बल्कि शाम ढले वे एक नए रोमांच का हिस्सा बनेंगे। मार्च 2026 के बाद आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे में बदलने की कवायद चल रही है। केसर क्यारी परिसर में बैठकर पर्यटक 45 मिनट तक हाईटेक लाइट एंड साउंड शो विद लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आमेर और यहां के राजाओं का गौरवशाली इतिहास जीवंत रूप में देख सकेंगे।