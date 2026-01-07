7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Good News : आखिरकार घर का सपना होगा पूरा, जोधपुर में JDA ने शुरू किया 33 करोड़ से फ्लैट निर्माण

मुख्यमंत्री जन आवास योजना, हजारों आवंटियों का लंबा इंतजार खत्म होने की ओर, प्रथम फेज में चौखा में काम शुरू, 15 माह में ईडब्ल्यूएस-एलआइजी के 784 फ्लैट पूरे करने का लक्ष्य

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 07, 2026

mukhyamantri jan awas yojana, mukhyamantri jan awas yojana in Jodhpur, mukhyamantri jan awas yojana in Rajasthan, mukhyamantri jan awas yojana News, JDA, JDA Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना इन जोधपुर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना इन राजस्थान, मुख्यमंत्री जन आवास योजना न्यूज, जेडीए, जेडीए जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फ्लैट का कार्य करीब 9 साल बाद फिर हुआ शुरू। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पिछले नौ साल से अपने घर का सपना देख रहे हजारों आवंटियों को एक बार फिर उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत कई साल तक फ्लैट नहीं मिलने से आवंटियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। अब जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बाद योजना का कार्य दोबारा शुरू करवा दिया है।

जेडीए ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैटों के प्रथम चरण में चौखा क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं अधिकारियों का दावा है कि इसी माह के अंत तक तनावड़ा स्थित मुख्यमंत्री आवास योजना का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।

आवंटियों को लंबा इंतजार

जेडीए की ओर से नौ वर्ष पहले मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई थी। योजना के तहत लोगों ने करोड़ों रुपए जेडीए के खाते में जमा करवाए, लेकिन इसके बावजूद फ्लैटों का निर्माण नहीं हो सका। इसके चलते आवंटियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई आवंटी फ्लैट नहीं मिलने पर अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए जेडीए के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें रिफंड भी नहीं मिल पा रहा है।

निर्माण कार्य शुरू

इस स्थिति को देखते हुए जेडीए ने बचे हुए कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव पहले कार्यकारी समिति में रखा। इसके बाद कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। जेडीए के प्रोजेक्ट एक्सईएन प्रदीप हुड्डा ने बताया कि चौखा में फ्लैट निर्माण पर करीब 33 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

15 माह में कार्य पूरा करने की गाइडलाइन

जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि चौखा में बनने वाले फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आगामी 15 माह में इसे पूरा करने की गाइडलाइन दी गई है। इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अजमेर और झुंझुनूं की एक फर्म को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि योजना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 464 और एलआईजी श्रेणी के 320 फ्लैट शामिल हैं।

वर्ष 2017 में लॉन्च की थी परियोजनाएं

जेडीए ने वर्ष 2017 में चौखा, तनावड़ा, बड़ली और लोरड़ी पंडितजी सहित आठ स्थानों पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैट निर्माण परियोजनाएं शुरू की थीं। योजना के तहत करीब 5296 फ्लैट बनाए जाने थे। इसके लिए आमजन ने अग्रिम राशि जमा करवाई थी, लेकिन नौ साल बाद भी परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं।

आवंटी फ्लैट मिलने की बजाय अपनी जमा राशि के लिए जेडीए के चक्कर काटने को मजबूर थे। हालांकि गत वर्ष जेडीए ने ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया था। इसके बाद जेडीए ने स्वयं फ्लैट निर्माण का निर्णय लिया। इसी क्रम में अब चौखा की अधूरी पड़ी योजना को दोबारा शुरू करने का कार्य किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Menace of Stray Dogs: आवारा श्वानों के कारण राजस्थान हाईकोर्ट के 2 जज भी हुए शिकार, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
जयपुर
प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 05:19 pm

Published on:

07 Jan 2026 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Good News : आखिरकार घर का सपना होगा पूरा, जोधपुर में JDA ने शुरू किया 33 करोड़ से फ्लैट निर्माण

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: ‘वैदिक भारत से वैश्विक भारत’ तक माहेश्वरी समाज की भूमिका का महाकुंभ 9 से जोधपुर में

Maheshwari Mahasabha, Maheshwari Mahasabha in Jodhpur, Maheshwari Mahasabha in Rajasthan, Global Expo, Global Expo in Jodhpur, Global Expo in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News, माहेश्वरी महाधिवेशन, माहेश्वरी महाधिवेशन इन जोधपुर, माहेश्वरी महाधिवेशन इन राजस्थान, ग्लोबल एक्सपो, ग्लोबल एक्सपो इन जोधपुर, ग्लोबल एक्सपो इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur: 5 देशों में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, 4 दिन कोरिया की जेल में रहे पति-पत्नी, पासपोर्ट छीना, बंधक बनाया

Job abroad, fraud in the name of job abroad, fraud, couple cheated, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, विदेश में नौकरी, विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी, ठगी, दंपती से ठगी, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
जोधपुर

Jodhpur AIIMS: जोधपुर एम्स में भर्ती प्रक्रिया पर घमासान, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया सिक्योरिटी गार्डों से वसूली का मुद्दा

Jodhpur AIIMS, Jodhpur AIIMS Security Guard Recruitment, Jodhpur AIIMS Security Guard Recruitment Scam, Hanuman Beniwal, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर एम्स, जोधपुर एम्स सिक्योरिटी गार्ड भर्ती, जोधपुर एम्स सिक्योरिटी गार्ड भर्ती घोटाला, हनुमान बेनीवाल, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

School Timing Change: ठंड के चलते जोधपुर में बदला सरकारी-निजी स्कूलों का समय, कलक्टर ने जारी किए आदेश

school timing, school timing change, school timing change in Jodhpur, school timing change in winter, winter in Jodhpur, Jodhpur Collector Gaurav Agarwal, Jodhpur News, Rajasthan News, स्कूल टाइमिंग, स्कूल टाइमिंग चेंज, स्कूल टाइमिंग चेंज इन जोधपुर, सर्दी में स्कूल टाइमिंग चेंज, जोधपुर में सर्दी, जोधपुर कलक्टर गौरव अग्रवाल, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur Murder: नशे की लत ने बनाया हत्यारा, जोधपुर में बेटे ने मां की गला घोंटकर की हत्या, शव के पास ही लेट गया

Jodhpur Murder
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.