Good News : आखिरकार घर का सपना होगा पूरा, जोधपुर में JDA ने शुरू किया 33 करोड़ से फ्लैट निर्माण

जेडीए की ओर से नौ वर्ष पहले मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई थी। योजना के तहत लोगों ने करोड़ों रुपए जेडीए के खाते में जमा करवाए, लेकिन इसके बावजूद फ्लैटों का निर्माण नहीं हो सका। इसके चलते आवंटियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई आवंटी फ्लैट नहीं मिलने पर अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए जेडीए के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें रिफंड भी नहीं मिल पा रहा है।