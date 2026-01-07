Menace of Stray Dogs: आवारा श्वानों के कारण राजस्थान हाईकोर्ट के 2 जज भी हुए शिकार, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

एमिकस ने बताया कि राज्य कोर्ट के आदेश के पालन का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शेल्टर होम और स्टरलाइजेशन सेंटर का अभाव है। उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार मवेशियों और आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना होगा. उन्होंने कहा कि मेल डॉग्स को पहले स्टरलाइज किया जाए, ताकि आवारा श्वानों की आबादी को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि एबीसी सेंटर में भी मैन पावर की जरूरत होगी। राज्यों को भी हलफनामे दाखिल करने थे और अभी तक 10 एफिडेविट मिले हैं।