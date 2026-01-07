Jaipur: वाघा बॉर्डर से इस तोप से दागा एक गोला लाहौर में मचा देगा तबाही, जानें जयपुर की जयबाण तोप का इतिहास

Jaiban Cannon in Jaipur: जयपुर। राजधानी में एक ऐसी अद्भुत तोप भी मौजूद है जिससे यदि एक गोला दागा जाए तो वह पाकिस्तान के लाहौर शहर में तबाही मचा सकता है। जी हां हम बात कर रहे हैं जयपुर के जयगढ़ किले में रखी जयबाण तोप की। इस तोप की मारक क्षमता 22 मील यानी 35 किमी से ज्यादा है। यदि इस तोप को वाघा बॉर्डर से तैनात कर गोला दागा जाए तो यकीनन लाहौर शहर नक्शे से गायब होने में देर नहीं लगेगी। बता दें, वाघा बॉर्डर से लाहौर की दूरी 24 किलोमीटर है।