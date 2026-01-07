MPLADS: भाजपा सांसदों ने भी दूसरे राज्यों में दिया सांसद निधि का पैसा, इन 4 राज्यसभा सांसदों के नाम आए सामने

कांग्रेस सांसदों द्वारा राज्य से बाहर सांसद कोष का पैसा दिए जाने पर एक दिन पहले गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सांसद राहुल कस्वां, संजना जाटव और बृजेन्द्र ओला पर निशाना साधा था। इस पर मंगलवार को सांसद संजना ने कहा कि जब भाजपा सांसदों का दूसरे राज्यों में सांसद कोष देना सही है, तो कांग्रेस सांसदों पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं।